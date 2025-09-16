桃市勞檢處舉辦AI影像辨識輔助人因評價宣導會 即起報名

「AI影像辨識技術輔助重複性作業之人因工程評價估算研究成果宣導會」流程表。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府勞動檢查處將於10月15日、22日舉辦「AI影像辨識技術輔助重複性作業之人因工程評價估算研究成果宣導會」，開放市內各事業單位人員參加，盼提升人員作業效率，但每1事業單位限2人參加，每場次開放80人，即起報名、額滿為止。

勞動檢查處指出，影像辨識技術在製造業上的應用相當多元，包括製造檢驗、設備維護、自動化溝通、工安警報等，若發生工程作業變更，須進行重新評估；以AI影像辨識技術作為基礎，透過建立作業勞工動作影像等程序，輔助作業人員完成人因評價表填寫，可望提升人員作業效率。

AI影像辨識技術輔助重複性作業之人因工程評價估算研究成果宣導會有2場次，分別於10月15日、22日下午1點在桃園市政府綜合會議廳2樓禮堂、中原大學兩嘉文法演藝廳舉辦，各事業單位人員報名參加後，全程參與宣導會，將發放認證時數3小時，另將依參加人員的身分屬性分別登錄相關時數或發給在職教育訓練證明，相關資訊可洽詢桃市府勞動局官網。

