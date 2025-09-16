興達電廠大火因中國劣質零件？陳其邁：嚴查安全無虞才准試車

高雄興達電廠氣機組前陣子測試時發生大火，鏡週刊報導稱接獲吹哨者爆料，指不肖廠商採購中國低價劣質零件釀禍。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕週刊披露吹哨者爆料，指出興達電廠燃氣新2號機組大火，與不肖廠商採用中國低價劣質零件有關？高雄市長陳其邁今表示，希望台電務必提出完整報告，高市府專案小組會格實質審查、安全無虞才准試車。

興達電廠本月9日發生火災，台電初判疑因輸送加熱天然氣管線連接處的「法蘭」鬆脫，導致天然氣外洩進而引發大火。

週刊今天報導指出，接獲吹哨者爆料，有不肖廠商以中國低價劣質零件，包括法蘭及閘閥法蘭等，改標洗產地充當原廠貨，甚至以偽認證方式高價售予台電、中油與統包商，可能因品質不良導致漏氣、最終釀成大禍，吹哨者聲稱，類似關鍵零件出包釀成意外在桃園及大林煉油廠已有前例，在全台燃氣發電占比已提升至42％情況，輸送安全零組件若不全面檢驗，擔心藏有「國安未爆彈」。

陳其邁指出，興達電廠新燃氣機組一、二號機處於試車階段，希望台電務必提出完整火災致災報告，高市府已組成專案小組、由副市長林欽榮負責，包括環保、勞工、消防等局處都加入，等收到台電報告後會進行詳細嚴格的實質審查，務必確保安全無虞、才會准予試車。

