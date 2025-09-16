晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

興達電廠火災起因中國低價法蘭洗產地？台電澄清無中國貨

2025/09/16 09:44

高雄興達電廠日前發生火災。（民眾提供）高雄興達電廠日前發生火災。（民眾提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕興達電廠燃氣新2號機組9日發生火災，週刊今天（16日）爆料，指不肖廠商以中國低價劣質零件，包括法蘭及閘閥法蘭等，改標洗產地充當原廠貨，高價賣給台電？高雄市議員邱于軒也提出質疑，對此，台電澄清沒有中國貨。

針對興達電廠燃氣新2號機組火警，台電初判是因輸送加熱天然氣管線連接處的「法蘭」（flange）鬆脫，導致天然氣外洩引發大火。但鏡週刊接獲吹哨者爆料，指有不肖廠商以中國低價劣質零件，包括法蘭及閘閥法蘭等，先改標洗產地充當原廠貨，甚至以偽認證方式，再高價賣給台電、中油與統包商中鼎公司，潛藏公共安全危機。

高雄市議員邱于軒今天也表示，另有吹哨者向她表示，興達電廠1、2號機組的法蘭墊片，有品質上的落差，「為什麼不只一位吹哨者出來爆料，就是在裡面工作的同仁會害怕！」，台電應該誠實交代：「為什麼一台全新、在測試階段、沒交車的新車，就發生如此嚴重的事故？是設備品質問題，還是運轉操作問題？」

對此，台電發表聲明澄清，興達新建燃氣機組統包聯盟為奇異及中鼎公司，其中天然氣系統永久管線、法蘭及墊片均由奇異公司提供，其供應商來自澳洲、韓國及新加坡等國，並無中國地區。

台電指出，此次火警事故，目前判斷為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭墊片鬆脫，導致天然氣洩漏，洩漏原因正由台電與統包聯盟調查中，將於完成調查報告後對外說明，並依據最終調查結果及合約規定等追究廠商及相關人員責任，絕不逃避責任。為確保機組運作安全，台電已會同統包聯盟，共同全面清查所有天然氣管路、各法蘭面的安全性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財