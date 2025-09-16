興達電廠火災起因中國低價法蘭洗產地？台電澄清無中國貨

高雄興達電廠日前發生火災。（民眾提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕興達電廠燃氣新2號機組9日發生火災，週刊今天（16日）爆料，指不肖廠商以中國低價劣質零件，包括法蘭及閘閥法蘭等，改標洗產地充當原廠貨，高價賣給台電？高雄市議員邱于軒也提出質疑，對此，台電澄清沒有中國貨。

針對興達電廠燃氣新2號機組火警，台電初判是因輸送加熱天然氣管線連接處的「法蘭」（flange）鬆脫，導致天然氣外洩引發大火。但鏡週刊接獲吹哨者爆料，指有不肖廠商以中國低價劣質零件，包括法蘭及閘閥法蘭等，先改標洗產地充當原廠貨，甚至以偽認證方式，再高價賣給台電、中油與統包商中鼎公司，潛藏公共安全危機。

高雄市議員邱于軒今天也表示，另有吹哨者向她表示，興達電廠1、2號機組的法蘭墊片，有品質上的落差，「為什麼不只一位吹哨者出來爆料，就是在裡面工作的同仁會害怕！」，台電應該誠實交代：「為什麼一台全新、在測試階段、沒交車的新車，就發生如此嚴重的事故？是設備品質問題，還是運轉操作問題？」

對此，台電發表聲明澄清，興達新建燃氣機組統包聯盟為奇異及中鼎公司，其中天然氣系統永久管線、法蘭及墊片均由奇異公司提供，其供應商來自澳洲、韓國及新加坡等國，並無中國地區。

台電指出，此次火警事故，目前判斷為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭墊片鬆脫，導致天然氣洩漏，洩漏原因正由台電與統包聯盟調查中，將於完成調查報告後對外說明，並依據最終調查結果及合約規定等追究廠商及相關人員責任，絕不逃避責任。為確保機組運作安全，台電已會同統包聯盟，共同全面清查所有天然氣管路、各法蘭面的安全性。

