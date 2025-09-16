美下調日本汽車關稅至15％ 今生效 日經指數突破4萬5000點

美國商務部週一（15日）宣布，日本汽車進口關稅將於美東時間16日凌晨 0時1分（台灣時間16日中午12時1分）調降至 15%。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部週一（15日）宣布，日本汽車進口關稅將於美東時間16日凌晨0時1分（台灣時間16日中午12時1分）調降至 15%。受消息激勵，日本日經225指數16日盤中漲破4萬5000點，再創新高。



綜合媒體報導，美國總統川普（Donald Trump）本月4日簽署行政命令，對日本的貿易協議生效，包括汽車在內等許多日本輸往美國的產品，最多只被課徵15%的關稅，其中部分減稅可追溯至8月7日。



而作為交易的一部分，日本政府同意在美國投資5500億美元（約新台幣16.6兆元），項目將由美方選定，且日本可能擴大採購美國稻米等農產品。



美國商務部週一發布了一份關於這項變更的文件。該文件已於週二在政府日報《聯邦公報》上公佈，正式生效。

受消息激勵，日本日經225指數16日盤中一度上漲約0.5%，漲破4萬5000點，最高觸及4萬5005.38點，再創新高。隨後漲勢收斂，截至台北時間早上8點55分，日經225指數暫報4萬4774.7點，跌幅0.029%。

