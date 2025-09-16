看台灣超車南韓太震撼！韓媒揭台人均GDP估領先背後「3關鍵」

台灣8月出口額首度超越南韓，且預計今年人均GDP（人均國內生產總值）將超越南韓。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣8月出口額首度超越南韓，且預計今年人均GDP（人均國內生產總值）將超越南韓。分析指出，台灣找到新經濟動能、對AI的領先支援及人才競爭力可能是最大關鍵。

韓媒朝鮮日報指出，今年台灣人均GDP將時隔22年首度超過南韓，台灣正在奮力向前的同時，南韓卻落在後頭。據南韓及台灣政府統計所做出的預測，南韓今年人均國內生產毛額（GDP）將落在3萬7430美元，落後台灣的3萬8066美元。

專家分析，南韓落後台灣的主要因素來自於經濟成長動力不足。南韓在2016年人均GDP突破3萬美元之前，憑藉著半導體及汽車、化學、煉油產業，強勁推動經濟成長，但在接下來的10年內，卻沒能找到新的成長引擎。

比較20年前後的南韓10大出口品項，其中有9項相同，包括半導體、汽車、石油製品等，都是1970到80年代，南韓政府集中培育的重工業產品。

相較之下，台灣半導體產業透過「選擇與集中」發掘出新的成長引擎。分析指出，台灣半導體產業明白無法從設計到生產都贏過競爭對手，所以將所有資源都傾注於晶圓代工。

在南韓選擇了薄利多銷的市場同時時，台灣選擇了比記憶體市場大上2倍的晶圓代工市場，而三星（Samsung）即使從10年前就開始投資代工業務，卻依舊沒能縮小與台灣的差距。

報導還指出，台灣政府早已將人工智慧（AI）半導體展業，列為「未來核心產業」，並給予全力的支持，這被認為在台灣超越南韓的過程中，發揮重要作用。

前總統蔡英文曾誓言要將台灣打造成「亞洲矽谷」，該計畫從2016年開始集中投資AI與半導體，2020年開始繼續大力投資AI，並提供相關新創業者稅制優惠，與台積電合作大幅提升了AI晶片的生產基礎建設。

但南韓近年才將「AI主要3國」定為目標，表示要增加對AI投資，但預算比起中國、美國等主要大國，僅有不到10%的水準。南韓天主教大學教授梁俊碩（音譯）就指出，台灣以中小企業為主，受到供應鏈影響不如南韓來得明顯。

此外根據最近瑞士洛桑管理學院（IMD）發布2025年世界人才排名報告，在69個受評比經濟體當中，台灣排名第17名，遠遠超過南韓（第37名）、中國（第38名）與日本（第40名），在亞洲僅次於香港（第4名）及新加坡（第7名）。

報導因此認為，台灣人才競爭力提升也是超越南韓關鍵之一。分析指出，台灣更注重半導體、AI等領域的優秀人才，這些人才能得到的薪資待遇與社會地位都相對較高；但南韓的相關人才在國內業界或學術界環境卻相對惡劣，大多前往海外尋求機會。

南韓統計廳統計，南韓理工科系學生在取得博士學位後滯留海外的比例，從2020年的15.3%大增至去年的22.7%；同時，台灣則是從8.5%減少至7.2%。

祥明大學教授李宗煥（音譯）表示，在南韓，「就算創了半導體系，學生也會退學跑去讀醫學院」，很難將優秀人才留在國內、甚至是AI產業內。

