黃金超猛！又大漲創空前新高

〔財經頻道／綜合報導〕疲軟的美元和美債殖利率提供助力，反映投資人在本週全球矚目的聯準會 （Fed）會議登場前，為潛在的降息布局，黃金週一（15日）登空前新高。

黃金現貨價上漲1.1%，報每盎司3680.80美元，盤中最高觸及3685.39美元，創歷史新高；12月交割黃金期貨上漲0.8%，報每盎司3719美元。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場幾乎篤定Fed本週三將降息25個基點（1碼），如果成真，將是去年12月以來首度降息。部分投資人甚至認為，降息幅度可能達到2碼。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「目前，降息25個基點的預期基本上已被消化。年底前可能還會有1、2次降息。」

他認為在短期內，黃金下個上升目標是3700美元，接著是3730美元和3743美元。

