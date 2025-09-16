晴時多雲

財經 > 國際財經

庫克：蘋果擴大美國製造 將產生骨牌效應

2025/09/16 10:29

蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（法新社）蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）表示，蘋果正致力於加強國內製造業，這些工廠建設可能會激勵其他企業，為社區帶來更多的企業，進而產生「骨牌效應」。

庫克接受《CNBC》採訪時表示，儘管蘋果希望出現在各地，但這無法實現，不過，公司將在未來4年投入6000億美元（約新台幣18.11兆元），這是一項非凡的承諾，全美將有79座工廠從中受益。

庫克指出，蘋果的工廠建設可能會鼓勵其他公司在這些社區建立自己的工廠，進而產生「骨牌效應」。庫克也提到，對於那些還不知道蘋果將在當地展開業務的社區而言，將會有「一些驚喜」。

蘋果已承諾將在未來4年內斥資6000億美元（約新台幣18.11兆元），用於推動美國製造業發展，預計也將與多家公司合作，以擴大美國本土半導體晶片產量，其中包括台積電（2330）、德州儀器（Texas Instruments）和應用材料（Applied Materials）。

庫克在採訪中強調，公司近期也決定投資25億美元（約新台幣754.62億元）擴大與康寧（Corning）及其位於肯塔基州玻璃工廠的合作。蘋果先前曾稱，康寧將為所有iPhone和Apple Watch提供玻璃。

庫克表示，蘋果股東並未抗議有關公司在美國製造領域的龐大支出，多數人都認為蘋果投資美國是好事。庫克稱，大多數股東都認為蘋果最有能力做出這類決策，目前還沒有收到任何關於這6000億美元（約新台幣18.11兆元）的抱怨。

