逃不掉！穆迪經濟學家全說了：美經濟衰退迫在眉睫

2025/09/16 10:10

穆迪分析首席經濟學家贊迪，在近幾週不斷對美國經濟狀況發出嚴峻警告。（法新社）穆迪分析首席經濟學家贊迪，在近幾週不斷對美國經濟狀況發出嚴峻警告。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕穆迪分析首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）近幾週不斷對經濟狀況發出了嚴峻警告，而他週末透過在 X 平台發出一系列貼文，分享了對最新經濟數據的看法，指出未來 12 個月出現經濟衰退的機率，已來到「高得令人不安」的水準。

《商業內幕》（Business Insider）報導，贊迪早在 8 月就形容美國經濟正處於「衰退的邊緣」。隨後他接受《商業內幕》訪問時再次重申自己的觀點，指出美國經濟正處於懸崖邊緣。

不過，贊迪最新的預測可能是迄今最悲觀的一次。他上週末在X平台發文，指出根據穆迪分析的資料，美國在未來 12 個月陷入衰退的風險目前為 48%。他在文中稱：「雖然低於 50%，但歷史上從未有過衰退機率這麼高，而最終沒有爆發衰退的情況。」

為了佐證此說，贊迪引用住宅建築許可數據的下滑，強調這是預測經濟衰退的重要指標。

儘管該數據先前還算穩定，但由於房屋買氣疲弱，未售出房屋庫存數量持續上升，迫使建商縮減規模。贊迪指出，這使得新建照數接近疫情時期的低點。他補充，8 月的建照數據預計將在 9 月 17 日，也就是聯邦公開市場委員會（FOMC）下次會議召開當天公布，建議投資人密切關注該數據。

贊迪預測：「這份數據肯定會再提供一個理由，支持聯準會當天宣布降息。」然而，他先前也提出警告，指出即使聯準會依預期降息，恐怕也不足以避免經濟陷入衰退。

