快買黃金！華爾街警告：聯準會恐啟動2007年「恐慌降息週期」

2025/09/16 08:34

華爾街老將表示，面對即將到來的經濟挑戰，建議投資人持有黃金和土地等傳產避險資產，而非加密貨幣。（路透）華爾街老將表示，面對即將到來的經濟挑戰，建議投資人持有黃金和土地等傳產避險資產，而非加密貨幣。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國經濟挑戰被低估，華爾街老將、全球宏觀另類投資公司Phinance Technologies創辦人多德（Ed Dowd）表示，川普當選總統後"繼承了1個爛攤子"，美國經濟正面臨被外界低估的嚴峻挑戰，他警告，聯準會即將開始的降息或將演變為"恐慌降息週期"，類似2007年金融危機爆發時的情形，面對即將到來的經濟挑戰，建議投資人持有黃金和土地等傳產避險資產，而非加密貨幣。

華爾街見聞報導，多德認為，美國勞工統計局（BLS）上週公布的年度就業修正數據暴露了拜登政府時期經濟數據的嚴重問題，他形容川普現在必須應對的是"1場災難"。

上週二BLS公佈，截至今年3月的12個月內，美國的非農業就業人數超預期大幅下修91.1萬，相當於每月平均少增加近7.6萬。這是自2000年以來的最大下修。 Dowd對如此大幅下修就業數據提出嚴厲批評，並表示這種偏差具有欺詐性質。

他說，這可能是統計欺詐，也可能是官僚無能，或者兩者兼有。這種偏差高達離譜的7個標準差。3.4個標準差就相當於人一生中至少被閃電擊中1次的概率，這種可能性非常小。7個標準差的偏差強烈暗示存在欺詐行為。

Dowd指出，拜登政府期間大規模非法移民（據他估計約2000萬人）人為地支撐了美國經濟數據，如今隨著川普新政府加強邊境管控和驅逐非法移民，這些因素將逆轉，進一步拖累經濟表現。

他認為，美國房地產市場已開始走弱，通膨預期下降，而聯準會的降息措施恐難以逆轉這一趨勢。

關於市場普遍預期的聯準會降息，Dowd提出了令人擔憂的歷史類比。他表示，當前情況類似2007年金融危機初期，當時聯準會開始降息，但股市直到2009年才觸底。

Dowd警告，這是我認為的「恐慌降息週期」的開始，我們將看到聯準會在這種資產通縮過程中一路降息。在成長放緩的環境下降息並不會導致資產（價值）再通膨。他們已經落後於形勢，而且隨著我們陷入通貨緊縮，他們還會一路降息。

Dowd認為，聯準會的降息將無法阻止即將到來的資產價格下跌和經濟衰退。他表示，當前的經濟困境不僅限於美國，歐洲等地也面臨重大問題，全球經濟將很快陷入"非常深度的衰退"。

面對即將到來的經濟挑戰，Dowd建議投資人專注於傳統避險資產。他表示仍看好黃金，並透露客戶正在增持黃金和土地，而非加密貨幣。

這項建議是基於他對資產通貨緊縮和經濟衰退的預期。在利率下滑、資產價格下跌的環境中，傳統避險資產可能提供更可靠的價值保存功能。

