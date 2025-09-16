晴時多雲

財經 > 國際財經

持有好市多金條不到1年賺多少？理財達人秀「真實數字」

2025/09/16 09:58

理財達人表示，去年在好市多購買金條，11個月後，將金條轉售賺約596美元（約新台幣1.8萬）報酬。（美聯社資料照）理財達人表示，去年在好市多購買金條，11個月後，將金條轉售賺約596美元（約新台幣1.8萬）報酬。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著黃金逼近每盎司3700美元，投資金條到底有多賺？外媒報導，理財達人在網路分享親身經驗，他表示，去年在好市多購買金條，11個月後，將金條轉售賺約596美元（約新台幣1.8萬），報酬逾25%。

由於楊持有金價並未滿1年即出售，因此，需繳交所得稅，但他並未說明繳出多少稅。

據moneywise日前報導，加州理財達人楊（Humphrey Yang），去年4月在好市多購買1塊１盎司重的小金條，當時花2359.99美元（約新台幣7.15萬元），今年3月，他走進1家黃金經銷商店，拍攝金條當場兌換成現金的過程，並將視頻分享到社交媒體。

視頻顯示，這家經銷商店員指出，店內黃金每盎司售價是2955.42美元（約新台幣8.95萬元）。當時市場上的黃金現貨價格每盎司約3020美元（約新台幣9.15萬元）。不過Yang同意這筆交易，他表示，經銷商通常會以略低於市場價的價格回購黃金，這個價格合理。

很快，Yang就帶著美元現鈔離開，他分享自己的感受，「這筆交易出乎意料的簡單，2955美元的成交價，意味著僅11個月，我賺了596美元。」

近年來，黃金價格持續攀升，自Yang賣出他的金條以來，金價繼續上漲，週一金價再創新天價，每盎司3689.32美元（約新台幣11.17萬元），較去年同期上漲逾千美元。

以１盎司Costco黃金條為例，若楊目前仍持有金價，如今帳面漲幅達1329.33美元（約新台幣4.02萬元），報酬率約56.32%。

專家建議投資人更應關注稅務問題。根據國稅局規定，實體黃金（包括Costco金條、金幣與飾品）屬「收藏品」。若持有不到1年即出售，收益將按一般所得稅率課徵；若持有超過1年，則適用「長期資本利得稅」。但不同於股票或房地產，收藏品的稅率可高達28%，視收入層級而定。加州對高收入族群，若單身年收入超過20萬美元、夫妻合併申報超過25萬美元，還需額外繳納3.8%的投資淨收益稅（Net Investment Income Tax）。

