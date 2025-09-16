晴時多雲

擁1400萬存款、月退俸6萬！有錢阿公對金孫「此行為」 意外引爆子女關係絕裂

2025/09/16 16:00

日本1名擁有1400萬存款、月退休金6萬的阿公，因對金孫教育費資助，意外引爆子女關係絕裂。（示意圖，林內鄉農會提供）日本1名擁有1400萬存款、月退休金6萬的阿公，因對金孫教育費資助，意外引爆子女關係絕裂。（示意圖，林內鄉農會提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名擁有1400萬存款、月退休6萬的73歲大西生先（73歲），由於3個孩子都很獨立，夫妻倆人最大的快樂就是孫輩的陪伴，因此，在過去10年間，他不僅資助2個兒子買房，就連孫輩的教育費也資助，總資助額逾1300萬日圓（約新台幣260萬元），然而今年過年期間家人難得齊聚一堂，於是聊起護理話題，沒想到意外引爆未得任何金錢資助的女兒，與哥哥間關係徹底絕裂。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，大西先生曾在1家大公司工作，60歲退休後，他成為子公司的高階主管，最終在65歲時退休。

在夫妻兩人退休時，退休金加上工作積蓄加起來，大約有7000萬日圓的積蓄，且每月夫妻的退休金大約有30萬日圓（約新台幣6萬元）而且，他們的房貸也已經還清，所以退休後的生活還有相當大的空間。

大西先生有3個孩子，1個長子、1個次子和1個長女，目前他與妻子住在一起夫妻最大的快樂就是孫輩的陪伴。

由於大西的長子和次子都已成家立業，各自育有兩個孩子，每當孫輩出生，大西都會送來禮物，用於他們的出生、七五三禮和入學典禮；買房時，他也會幫忙支付部分首付，此外，他也資助孫輩的教育費用，例如補習班的學費和升學考試的學費。過去10年裡，他分別向長子家和次子家提供了約800萬日圓（約新台幣160萬）和500萬日圓（約新台幣100萬）的資助。

至於大女兒未婚，沒有小孩，自從她工作離開家後，就沒有得到父母的任何幫助，而且由於沒有買房的計劃，大西幾乎沒有機會提供任何經濟援助。不過，他想：“看起來她沒什麼麻煩，所以應該沒什麼問題。”

然而，這個假設卻引發了意想不到的火花。

今年新年期間，大家剛好聚在一起，於是聊起了護理的話題，沒想到大女兒說「我沒有得到父母的任何支持。所以，如果我（父親）需要照顧，應該由得到支持的哥哥們來承擔責任」時，房間裡一片寂靜。

大兒子回答說：「我們都有工作，都有家庭。如果有什麼事情，我們兄弟姐妹之間只要互相配合就行了。」但大女兒卻不肯讓步，之前沒有顯露出來的兄妹之情，現在暴露無遺。

大西以為自己純粹是為了孫輩們才提供援助，但在背後，他的大女兒卻對自己是唯一一個沒有得到援助的人心懷怨恨。

專家表示，這種支持不平衡的情況並不少見，祖父母往往會為了心愛的孫輩慷慨解囊，尤其是在教育費用和購房等重大人生事件上，他們提供的支持金額尤其巨大。這種看似自然地表達對父母的愛意，對於那些沒有得到支持的人來說，可能會被視為「不公平」，這種不滿情緒可能會發展成未來撫養或遺產繼承的問題，為避免不公平感並保護家庭關係，建議父母為經濟援助設定「規則」、讓援助公開透明、扶養費與遺產掛鉤與提供援助的黃金法則是「量入為出」，透過這4點措施確保援助不會引起家人間的不滿。

此外，專家也提醒，在提供援助前，應計算老年所需的生活費、醫療費和護理費後，從剩餘資金中提供援助，避免最終導致自己陷入困境。

