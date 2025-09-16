晴時多雲

財經 > 財經政策

最低工資怎麼調？食物類價格年增3.69％ 弱勢族群成通膨重災區

2025/09/16 08:04

勞動部將於9月26日召開最低工資審議會議，包含全國產業總工會、台北市產業總工會及全國金融業工會聯合總會，已發出召集令，當天將至場外表達立場，圖為2023年基本工資審議場外（記者李靚慧攝）勞動部將於9月26日召開最低工資審議會議，包含全國產業總工會、台北市產業總工會及全國金融業工會聯合總會，已發出召集令，當天將至場外表達立場，圖為2023年基本工資審議場外（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部將於9月26日審議明年最低工資調幅，今年因美國關稅戰攪局，勞團想比照往年的共識、商議調幅「至少4%」難度大增。據了解，雖然行政院主計總處預測2025年全年的CPI年增率僅1.76%，但根據研究小組最新出爐的研究報告，通膨壓力對不同族群的影響差距極大，特別是所得最低的20%家庭，因「與民生高度相關的食物類價格」年增率高達3.69%，低所得家庭對通膨的感受更顯著，成為必須特別關注的族群。

根據《最低工資法》規定，CPI年增率是審議最低工資調整幅度的「應參採指標」，往年審議會議勞資協商的基本共識，多依據「CPI年增率全數反映、經濟成長率勞資共享」的原則討論，至於CPI年增率數據，前年勞方代表一度提出以「17項重要民生物資PI年增率」作為CPI數據，因當年該數據高於一般CPI年增率，但遭資方代表反對；去年該數據年增率低於一般CPI，資方反而想要參考，遭勞方代表拒絕。

行政院主計總處預測2025年全年的CPI年增率為1.76% ，但今年1至7月的平均CPI年增率已達1.87%。值得注意的是，通膨壓力對弱勢族群造成的影響可能更加嚴峻。據了解，此次的研究報告進一步分析CPI各分類指數，且特別點出，與民生高度相關的食物類價格，在1至7月間年增率高達3.69%，民眾「每月至少購買一次」的商品CPI年增率，也高達2.93%，因購買頻率高的商品漲幅較大，讓民眾對物價上漲「更為有感」。

特別是「所得最低的20%家庭」，購買食物類商品的比重較高，因此面對的CPI年增率達2.06%，預估全年增幅達2.32%，也是各所得層級中最高的，是通膨壓力下最辛苦的一群。

上述CPI數據凸顯了基層弱勢勞工在日常生活中感受到的物價上漲壓力，遠比整體的平均數字來得沉重。因資方代表已放話，考量美國關稅變數，要降低經濟成長「共享」的比例，預期勞方代表屆時恐將以此數據，力爭「維持勞工的實質購買力」，以保障低所得家庭的基本生活所需。

