北富銀、同亨2公司 共同簽訂員工持股信託契約

2025/09/16 08:02

台北富邦銀行與同亨科技簽訂員工持股信託契約，由同亨科技董事長張永銘（左）、北富銀企業金融處資深協理楊惠如（右）代表簽約。（記者王孟倫攝）台北富邦銀行與同亨科技簽訂員工持股信託契約，由同亨科技董事長張永銘（左）、北富銀企業金融處資深協理楊惠如（右）代表簽約。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台北富邦銀行與同亨科技昨（15）日正式簽訂員工持股信託契約，2家公司共同強調，致力打造友善職場的核心理念。除協助企業推動員工福利制度外，北富銀更身體力行，全面實施員工持股信託制度，並於2025年啟動升級方案。預計每年投入公提金增加約3億元，年度累計提撥金額達8億元，年增幅逾6成，展現對員工福祉的長期承諾。

同亨科技表示，雙方合作可追溯至2019年，當時北富銀協助辦理限制員工權利新股的發行與配發，並擔任蘇州子公司陸籍員工集合投資專戶的保管銀行，透過股權的分配激勵，吸引與培育專業支付產業優秀人才，同時兼顧境內外員工之權益保障，深獲公司及同仁認可。

本次推動的員工持股信託，進一步透過制度化的設計，讓員工能以自提與公司提撥的方式參與公司經營成果，實踐「同亨共享」的核心精神，並進一步提升員工歸屬感與凝聚力。

北富銀指出，本次計畫採自願參與機制，開放全體員工自由加入。

員工可自薪資中定期提撥資金，公司依約定比例提撥獎勵金，由北富銀擔任信託銀行，依契約內容定期定額購入同亨科技股票。透過信託架構，資金運作透明、管理安全，協助員工穩健參與股權投資，逐步累積資產，並享有公司營運成果所帶來的回報。

另一方面，員工持股信託對員工與企業皆具實質效益。北富銀強調，員工可透過定期定額投資與公司提撥獎勵金，及早儲蓄、累積退休金，提升資產累積效率。成為公司股東後，亦可參與股利分配，進一步強化歸屬感與參與度。對企業而言，此制度有助於吸引與留任人才，穩定組織結構，提升員工認同感，並強化ESG永續經營的實踐力。

北富銀自2005年起即開辦員工福利信託業務，累積逾20年實務經驗，整合系統與團隊資源，提供企業全方位的信託服務，迄今已協助上百家知名企業完成員工持股信託計畫，受託資產規模為全台銀行第二。

