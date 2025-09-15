求職履歷別犯這些AI錯誤 專家：這可能會毀掉你的機會

許多求職者在寫履歷時，正向人工智慧尋求幫助，據專家稱，太多求職者對人工智慧工具抱持「盲目信任」。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕許多求職者在寫履歷時，正向人工智慧尋求幫助，但據專家稱，太多求職者對人工智慧工具抱持「盲目信任」，如果在簡歷中犯這些人工智慧錯誤，可能會毀掉你的機會。

根據招聘公司Career Group Companies的2025年市場趨勢報告 ，大約65%的求職者在求職過程中的階段會使用人工智慧。

職業教練兼專業教練公司The Career Raven 的創辦人德洛倫佐（Jen DeLorenzo）表示，求職者過度依賴人工智慧，可能會遇到問題。

德洛倫佐警告，許多人工智慧工具容易產生幻覺，即為了滿足用戶的要求而捏造資訊。根據她的經驗，當人工智慧被要求重寫履歷以符合職位描述時，「如果職位名稱不完全一致，它就會開始撒謊」。

德洛倫佐並不反對使用人工智慧來申請工作，但她警告說，這個過程仍然需要手動監督。「你必須非常小心」，她說，但不幸的是，人們每次在重寫簡歷時，很容易偷懶。

德洛倫佐建議求職者不要使用人工智慧來產生初稿，而是自己撰寫履歷或求職信，然後讓人工智慧來潤飾語言。

即使你訓練了一個人工智慧工具來完成一項任務，「它仍然會犯很多錯誤」德洛倫佐表示，她看過人工智慧犯下一些重大錯誤，例如在求職申請中寫錯公司名稱。她說：「你真的還是得再看一遍，再確認一遍再發過去，因為那樣可能會很尷尬，這肯定會毀了你的機會。」

兼職招募人員兼前職業教練卡林（Jessye Kass Karlin）表示，即使所有資訊都是準確的，人工智慧產生的申請也往往具有一定的一致性。

卡林認為，真實、深思熟慮的回答才是讓優秀候選人從數百名申請者中脫穎而出的關鍵。卡林說，人工智慧生成的履歷中通常塞滿了關鍵字，這會讓閱讀起來「很刺耳」。她表示，那些真正用自己的語言表達能力的人，比那些使用人工智能的人更有效。

