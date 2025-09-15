晴時多雲

不要求中國撤資了？川普暗示與TikTok達成協議 美財長證實

2025/09/15 22:23

美國總統川普。（彭博）美國總統川普。（彭博）

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國今天（15日）在西班牙馬德里進行新一輪經貿磋商第2天會議，試圖解決兩國之間的貿易爭端，其中一大重點就是中國字節跳動（ByteDance）旗下短影音平台TikToky在美所有權爭議。美國總統川普今晚透過自家社「真相社交」（Truth Social）暗示已與中方達成共識，並透露將在本週五（19日）與中國國家主席習近平通話。

綜合外媒報導，美中此前為中方撤資TikTok一事吵得不可開交，但為了緩解雙方貿易爭端，近日有消息傳先前公開宣稱已有美國買家準備接手TikTok的川普，將再次推遲字節跳動出售TikTok美國業務或關閉該應用程式的最後期限，原訂期限為9月17日。

台灣時間15日晚間，川普在真相社交發文，「美國和中國在歐洲舉行的重要貿易會談進展非常順利，馬上就要圓滿結束。另外，雙方也針對某一家美國年輕人特別希望保住的公司達成了協議，相信這個消息會讓許多年輕人很開心！我將在這禮拜五跟習近平主席通電話，目前美中之間的關係依舊非常穩定！」

該消息一出隨即引發外界熱議，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）隨後證實，美方與中國已就TikTok達成「框架」協議，而川普19日將會直接和習近平展開對話，以「完成」該協議。另外，美中預計未來幾週還會再舉行另一輪會談。

