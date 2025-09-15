中鋼釋出30名師級職缺 即起10日內接受報名

中鋼今年委託國立高雄科技大學辦理公開甄試，預計招募30名新進師級人員。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕中鋼（2002）面對世界環境的劇烈變化及追求永續發展的堅定決心，管理層相信「人才為企業之本，為因應產線運轉、員工退休引發的人力需求，今年委託國立高雄科技大學辦理公開甄試，預計招募30名新進師級人員，包括機械師級22名、電機師級8名，自今日起至25日接受報名。

中鋼指出，公司致力打造安全、健康且能讓員工發揮長才的工作環境，更透過系統化的培訓，將建廠營運至今的寶貴經驗、企業文化及「誠信正直」的價值觀，有效傳承給新進同仁。除了建立完善的人才培訓制度，也提供員工優渥勞動條件及福利項目，由勞資雙方代表組成「中鋼職工福利委員會」。

此外，中鋼因應人工智慧AI時代來臨，管理層認為，在公司良好的資訊化、自動化、客製化之數位基礎上，於營運、生產及設備3大領域大量導入AI技術，也積極針對公司不同工作屬性設計不同的AI培訓課程，提升同仁在AI專業方面之養成，進一步提高公司營運效率。

中鋼近年來擘劃「二軸三轉」經營策略，去年世界鋼鐵動態（WSD）發布世界級鋼廠競爭力評比，中鋼在35家全球先進鋼廠中脫穎而出，排名第9名，展現中鋼營運成果在全球鋼鐵業獲得肯定。根據yes123求職網調查，中鋼多年來在傳統產業當中，是應屆畢業生心中的夢幻企業之一，曾八度榮獲「台灣十大永續典範企業獎」，充分展現中鋼在永續成長與兼顧員工職場幸福的表現。

