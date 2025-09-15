晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中鋼釋出30名師級職缺 即起10日內接受報名

2025/09/15 21:07

中鋼今年委託國立高雄科技大學辦理公開甄試，預計招募30名新進師級人員。（記者方韋傑攝）中鋼今年委託國立高雄科技大學辦理公開甄試，預計招募30名新進師級人員。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕中鋼（2002）面對世界環境的劇烈變化及追求永續發展的堅定決心，管理層相信「人才為企業之本，為因應產線運轉、員工退休引發的人力需求，今年委託國立高雄科技大學辦理公開甄試，預計招募30名新進師級人員，包括機械師級22名、電機師級8名，自今日起至25日接受報名。

中鋼指出，公司致力打造安全、健康且能讓員工發揮長才的工作環境，更透過系統化的培訓，將建廠營運至今的寶貴經驗、企業文化及「誠信正直」的價值觀，有效傳承給新進同仁。除了建立完善的人才培訓制度，也提供員工優渥勞動條件及福利項目，由勞資雙方代表組成「中鋼職工福利委員會」。

此外，中鋼因應人工智慧AI時代來臨，管理層認為，在公司良好的資訊化、自動化、客製化之數位基礎上，於營運、生產及設備3大領域大量導入AI技術，也積極針對公司不同工作屬性設計不同的AI培訓課程，提升同仁在AI專業方面之養成，進一步提高公司營運效率。

中鋼近年來擘劃「二軸三轉」經營策略，去年世界鋼鐵動態（WSD）發布世界級鋼廠競爭力評比，中鋼在35家全球先進鋼廠中脫穎而出，排名第9名，展現中鋼營運成果在全球鋼鐵業獲得肯定。根據yes123求職網調查，中鋼多年來在傳統產業當中，是應屆畢業生心中的夢幻企業之一，曾八度榮獲「台灣十大永續典範企業獎」，充分展現中鋼在永續成長與兼顧員工職場幸福的表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財