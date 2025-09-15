晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

豐興考量國內外行情 三大產品本週平盤

2025/09/15 20:44

豐興本週廢鋼收購價、鋼筋基價、型鋼牌價全面開出平盤。（資料照）豐興本週廢鋼收購價、鋼筋基價、型鋼牌價全面開出平盤。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電爐大廠豐興（2015）今天表示，本週廢鋼收購價、鋼筋基價、型鋼牌價全面開出平盤，廢鋼收購價維持每公噸7800元，鋼筋基價每公噸1.67萬元，型鋼牌價每公噸2.38萬元。

豐興指出，觀察上週國際廢鋼報價持平下跌，中國小鋼胚價格回溫上漲，但由於買盤保持觀望，台灣鋼廠尚未進場採購，考慮國際原料半成品價格持平為主，因此國內廢鋼本週持平；鋼筋方面，國際原物料雖變化不大，但下游反應對後勢行情尚有疑慮，加上需求氣氛偏淡，上週鋼筋市場各地成交少，本週國內仍維持平盤。

豐興提到本週國際原料行情，除了美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸310美元（約新台幣9360元），美國貨櫃廢鋼小跌為每公噸303美元（約新台幣9149元）澳洲鐵礦砂由每公噸104.35美元（約新台幣3151元）上漲至105.4美元（約新台幣3182元）。

豐興分析，美國內熱軋產品鋼價下跌，加上亞洲需求疲弱壓抑廢鋼，造成本週美國貨櫃廢鋼報價小跌；中國成品市場上週區間震盪、漲跌互見，儘管旺季效應尚未出現，北方鋼廠已經增產，帶動澳洲鐵礦砂需求，價格因此上漲；日本關東標出口價格高掛，但亞洲地區需求仍弱，成交量偏低，日廢報價持平。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財