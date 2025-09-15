豐興考量國內外行情 三大產品本週平盤

豐興本週廢鋼收購價、鋼筋基價、型鋼牌價全面開出平盤。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電爐大廠豐興（2015）今天表示，本週廢鋼收購價、鋼筋基價、型鋼牌價全面開出平盤，廢鋼收購價維持每公噸7800元，鋼筋基價每公噸1.67萬元，型鋼牌價每公噸2.38萬元。

豐興指出，觀察上週國際廢鋼報價持平下跌，中國小鋼胚價格回溫上漲，但由於買盤保持觀望，台灣鋼廠尚未進場採購，考慮國際原料半成品價格持平為主，因此國內廢鋼本週持平；鋼筋方面，國際原物料雖變化不大，但下游反應對後勢行情尚有疑慮，加上需求氣氛偏淡，上週鋼筋市場各地成交少，本週國內仍維持平盤。

豐興提到本週國際原料行情，除了美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸310美元（約新台幣9360元），美國貨櫃廢鋼小跌為每公噸303美元（約新台幣9149元）澳洲鐵礦砂由每公噸104.35美元（約新台幣3151元）上漲至105.4美元（約新台幣3182元）。

豐興分析，美國內熱軋產品鋼價下跌，加上亞洲需求疲弱壓抑廢鋼，造成本週美國貨櫃廢鋼報價小跌；中國成品市場上週區間震盪、漲跌互見，儘管旺季效應尚未出現，北方鋼廠已經增產，帶動澳洲鐵礦砂需求，價格因此上漲；日本關東標出口價格高掛，但亞洲地區需求仍弱，成交量偏低，日廢報價持平。

