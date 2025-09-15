買300億元特斯拉股票 馬斯克「押注」獲取30兆元股票獎勵

馬斯克披露購買超過250萬股特斯拉股票，價值約10億美元（台幣300億元）。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於特斯拉執行長馬斯克披露購買超過250萬股自家股票，價值約10億美元（台幣300億元），特斯拉股價在周一開盤前上漲。

為何馬斯克撒錢買股？除了看好特斯拉後市外，彭博報導指出，特斯拉董事長羅賓·丹霍姆（Robyn Denholm）接受記者採訪時表示，如果公司實現一系列雄心勃勃的市值和業績里程碑，馬斯克將獲得價值高達1兆美元（台幣30兆元）的股票獎勵。

這家電動車製造商的股價在盤前交易中上漲了7%以上。

根據一份監管文件，馬斯克週五以不同價格購買了不同數量的特斯拉股票。市場或許將此舉視為這位億萬富翁對特斯拉未來依然充滿信心。

本月早些時候，特斯拉公佈馬斯克的薪酬方案，如果他在未來十年內為該公司實現一系列極具挑戰性的目標，他可能會成為世界上第一個兆美元富翁。

特斯拉在一份監管文件中表示，如果公司達到某些業績目標，包括大幅提升汽車產量、股價和營業利潤，特斯拉將分十幾個不同的方案向馬斯克提供價值高達12%的公司股票。如果獲得股東批准，新的薪酬方案可能使馬斯克成為全球首位身價萬億美元的高階主管。

