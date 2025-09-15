晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

買300億元特斯拉股票 馬斯克「押注」獲取30兆元股票獎勵

2025/09/15 19:58

馬斯克披露購買超過250萬股特斯拉股票，價值約10億美元（台幣300億元）。（美聯社）馬斯克披露購買超過250萬股特斯拉股票，價值約10億美元（台幣300億元）。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於特斯拉執行長馬斯克披露購買超過250萬股自家股票，價值約10億美元（台幣300億元），特斯拉股價在周一開盤前上漲。

為何馬斯克撒錢買股？除了看好特斯拉後市外，彭博報導指出，特斯拉董事長羅賓·丹霍姆（Robyn Denholm）接受記者採訪時表示，如果公司實現一系列雄心勃勃的市值和業績里程碑，馬斯克將獲得價值高達1兆美元（台幣30兆元）的股票獎勵。

這家電動車製造商的股價在盤前交易中上漲了7%以上。

根據一份監管文件，馬斯克週五以不同價格購買了不同數量的特斯拉股票。市場或許將此舉視為這位億萬富翁對特斯拉未來依然充滿信心。

本月早些時候，特斯拉公佈馬斯克的薪酬方案，如果他在未來十年內為該公司實現一系列極具挑戰性的目標，他可能會成為世界上第一個兆美元富翁。

特斯拉在一份監管文件中表示，如果公司達到某些業績目標，包括大幅提升汽車產量、股價和營業利潤，特斯拉將分十幾個不同的方案向馬斯克提供價值高達12%的公司股票。如果獲得股東批准，新的薪酬方案可能使馬斯克成為全球首位身價萬億美元的高階主管。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財