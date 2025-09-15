人民幣存款餘額結束連4升 8月減37.5億元

中央銀行今天公布8月國銀人民幣存款餘額為1205.91億元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今天公布8月國銀人民幣存款餘額為1205.91億元（單位為人民幣，以下省略），終止連4月上升，月減37.5億元。央行官員指出，人民幣存款變動受廠商資金調度影響，今年以來人民幣存款大致在1200億元附近，增減幅度不大，8月對等關稅是否帶來衝擊，須拉長時間觀察。

根據央行統計，8月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為893.83億元，月減20.27億元，主要是法人客戶支付貨款，以及投資國外長期債票券所致，個人戶已連續4個月增加。

請繼續往下閱讀...

國際金融業務分行（OBU）存款餘額為312.08億元，月減17.23億元。央行官員說明，主因法人客戶把人民幣存款轉為美元存款，以及客戶將資金匯至大陸地區支付貨款。

官員表示，儘管聯準會即將啟動降息，但以目前這個時間點來看，美元定存利率仍優於人民幣定存。不過散戶錢放人民幣有不同考量，可能是分散風險或是有理財投資需求。

據央行資料，人民幣優存方案中，1個月以永豐銀2.55%最佳，3個月天期為板信銀行的1.45%，六個月期板信銀行的1.65%，一年期陽信銀行的1.5%。

