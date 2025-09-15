降息預期資金行情夯 外資大買台股逾56億美元居亞股之冠

中國信託投信引用彭博數據指出，上周新興亞股淨流入81.7億美元資金，其中台灣最受外資青睞。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國最新就業數據疲軟，加上CPI（消費者物價指數）和PPI（生產者物價指數）反映通膨壓力可控，市場預期美國聯準會最快將於本周重啟降息，激勵再現資金行情。中國信託投信引用彭博數據指出，上周新興亞股淨流入81.7億美元資金，其中台灣最受外資青睞，單周買超達56.1億美元居冠，其次南韓買超30.3億美元、印度則為1.5億美元；相反的，印尼、越南與泰國出現淨流出，金額介於0.7億至4億美元。

在資金行情推動下，亞股上周普遍收紅，又以南韓與台灣表現最為亮眼，分別上漲5.9%與4%，泰國與印度也分別上漲2.3%與1.5%；菲律賓、印尼小跌，越南則持平。

請繼續往下閱讀...

中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，美國就業市場顯露疲態，強化市場的降息預期。根據歷史經驗顯示，若降息發生且經濟未陷衰退，標普500在1年後平均仍有2成漲幅。唐祖蔭認為，投資主題應持續圍繞AI趨勢，美國大型科技股具備高度競爭優勢；未來若市場修正，長線投資人可伺機加碼，採定期定額方式布局。

越南方面，胡志明指數突破1700點後維持高檔震盪，多頭格局不變。中國信託經理人張晨瑋指出，越南今年前8個月進出口總額達5979億美元，其中出口達3060億美元，貿易順差140億美元，全年出口有望超標。僅就8月份的出口額約433.9億美元、年增14.5%，顯示當地產品在國際市場具備競爭力。

此外，越南近期推動黃金市場改革，廢除國家壟斷，轉為受監管的自由競爭，以提升透明度與效率。中信投信認為，將有助抑制黃金投機行為，進一步引導資金回流實體經濟及證券市場，進一步提升越南金融市場活力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法