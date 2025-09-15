晴時多雲

自由電子報
工研院頒發第14屆新任院士 首屆創新週盛大揭幕

2025/09/15 18:55

工研院今（15）日舉辦「工研院52週年院慶暨第14屆院士授證典禮-創新週開幕」。（圖:工研院提供）工研院今（15）日舉辦「工研院52週年院慶暨第14屆院士授證典禮-創新週開幕」。（圖:工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕　工研院今（15）日舉辦「工研院52週年院慶暨第14屆院士授證典禮-創新週開幕」，工研院董事長吳政忠致詞時表示，第14屆新任院士涵蓋半導體、工程營造、生醫醫療等關鍵領域，展現台灣在先進製程、工程永續與醫療健康上的厚實能量，不僅強化科技實力，更提升國際影響力。

他並指出，近5年全球發生了幾件非常重大的事件，包括COVID-19疫情、烏俄戰爭與OpenAI 帶動的生成式人工智慧崛起，都正加速全球格局重塑。未來生成式AI與晶片將會是各個產業創新的核心，這也是台灣的契機，尤其台灣在晶片製造與AI人才上的厚實基礎，正好符合全球發展重心。

吳政忠表示，工研院52年來始終與政府政策、產業需求並肩同行，從半導體、資通訊到五大信賴產業，持續推動AI化與數位雙軸轉型。展望未來5到10年，工研院將不僅著眼於關鍵技術，更要推動跨域系統整合，率先投入人形機器人、無人機及無人載具等領域，承擔產業尚未投入的前瞻任務，為臺灣搶佔國際先機。今年首次舉辦的「ITRI Innovation Week 工研院創新週」，正是把院內研發成果整合呈現給國內外產業的重要平台，期待鏈結更多夥伴、深化合作，讓科技創新成為產業升級與國家競爭力的動能。

今年共有5位新科院士涵蓋半導體、工程營造及生醫醫療領域，分別為台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑、中鼎集團總裁余俊彥、中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海、台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁、臺大醫療體系管理發展中心主任暨臺大醫學院小兒科特聘教授倪衍玄。由蕭美琴副總統蒞臨授證。

5位新科院士也在典禮中致詞發表感言。米玉傑院士表示，能當選第14屆工研院院士是莫大榮譽與肯定。他回顧30年職涯中，在台積電與團隊突破技術瓶頸、開發全球領先的半導體技術，並期許自己持續推動創新，也期待工研院持續引領臺灣科技與產業邁向更光明的未來。

余俊彥院士表示，這不僅是對他個人的肯定，更是對工程產業的一大鼓舞。他提到，中鼎採用工研院技術，在南科打造全球首座將工業廢水再生回用至半導體製程的再生水廠，樹立了綠色工程典範，感謝工研院一直以來的支持。

蔡長海院士強調，工研院是臺灣頂尖的應用研究機構，擁有強大的研發能量。未來希望結合工研院、學術界、醫療界、產業界，發展精準智慧醫療、人工智慧、新藥開發，攜手打造全球領先的生醫產業。

羅唯仁院士提到，工研院培育了無數成功企業，對社會貢獻深遠；他認為AI將帶來新一波產業契機，並深信工研院能統籌「晶片」、「資料中心」與「應用軟體」，打造世界級平台。

倪衍玄院士則說，臺灣的優勢在於跨領域整合，工研院能結合生技、資通訊與AI，帶動難以取代的競爭力；他期望工研院持續扮演領頭羊角色，推動創新落實，為全民健康帶來新價值。

「2025 ITRI Innovation week工研院創新週」自9月15日起連續舉辦5天，從「院士會議」、「2035跨域創新」、「智慧醫療」、「南方產業轉型」到「機器人＆無人機」論壇，匯聚國內外專家剖析科技趨勢。期間同步舉辦「智權新創周」，以智財策略結合新創能量，鏈結全球市場機會。創新週亦推出「價值創新 ITRI前行」技術特展，展示「AI百工百業亮點技術」，呈現創新如何落實於產業與社會。

