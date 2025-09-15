HOYA BIT攜手全家便利商店 推加密貨幣投資便利化

HOYA BIT與全家便利商店啟動合作。圖為HOYA BIT創辦人彭云嫻。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕加密貨幣今年迅速主流化，台灣加密貨幣交易所HOYA BIT今日表示，正式與便利超商全家展開合作，將數位資產投資帶入台灣最貼近日常的消費場景，也打造入門體驗，此活動並推出限時「註冊送一萬 Fa點」活動，想讓投資如逛便利超商一樣簡單，同時也以合規制度提供保障。

隨著比特幣（BTC）突破12萬美元、以太幣（ETH）再創歷史新高，加密貨幣已被視為繼股票、債券後的「第三主流資產」。HOYA BIT創辦人彭云嫻表示，雙方看中彼此的「便利、安心、即刻擁有」精神，讓日常消費逐步與數位資產連結，融入日常生活，未來也期待更多創新合作。

近年加密貨幣交易逐漸在台灣盛行，為了成為台灣投資人的首選品牌，HOYA BIT提供台幣購買加密貨幣服務，並將投資門檻降至新台幣300元，在交易體驗上，平台也導入閃兌機制，下單流程就像網購般直覺流暢，僅需7秒即可完成，讓用戶在最短時間內以理想價格買入。

同時，HOYA BIT也提供24小時LINE討論群組，並進駐專業小編，讓用戶可以隨時發問與交流，就像全家便利商店隨處可見的安心感，隨時為投資人解答疑慮。更重要的是，HOYA BIT已完成金管會洗錢防制法令遵循聲明，是台灣合法合規的加密貨幣交易所，在嚴格守護用戶資金安全。

彭云嫻指出，HOYA BIT希望縮短大眾與加密貨幣的距離。透過簡單直覺的操作與合規保障，讓每個人都能安心踏出第一步，就像走到全家買咖啡一樣簡單。隨著與全家的合作起跑，「便利商店投資時代」正式展開，投資不再只是專業人士的專利，而是全民的日常選擇。

