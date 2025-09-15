奧特曼自曝3年來為何失眠 「與數億人」有關

OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman） 在最近的一次採訪中承認，自2022年推出ChatGPT以來，他就沒有「睡過一個好覺」。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman） 在最近的一次採訪中承認，自2022年推出ChatGPT以來，他就沒有「睡過一個好覺」，主要原因是每天有數億人與ChatGPT對話，讓他感到壓力巨大。

在上週接受美國福斯新聞全面訪談中，奧特曼回答大量有關他的公司和流行的ChatGPT AI模式的道德和倫理問題。 他說：「聽著，我晚上睡不好。有很多事情讓我感到壓力很大，但可能最大的壓力來自於每天有數億人與我們的模型對話」。

奧特曼說：「我其實並不擔心我們會在重大的道德決策上犯錯」，儘管他承認「也許我們也會犯錯。」相反地，他說他最失眠的是有關模型行為的「非常小的決定」，而這些決定最終可能會產生很大的影響。

奧特曼表示，該公司最近面臨的最困難的問題是ChatGPT 如何處理自殺問題，因為一個家庭提起了訴訟，指責聊天機器人導致他們十幾歲的兒子自殺。

他表示，每週自殺的數千人中，許多人可能在自殺前曾與ChatGPT 交談過。他說：「他們可能談論過自殺，而我們可能沒能挽救他們的生命」。奧特曼坦誠地說：「也許我們可以說得更好一些。也許我們可以更積極主動一些。也許我們可以提供更好的建議，例如『嘿，你需要得到幫助』」。

《珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助可撥：自殺防治安心專線：1925 ／張老師專線：1980 ／生命線專線：1995》

