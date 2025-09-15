晴時多雲

機票超賣誰會被拒登機「不是隨機的」這3種乘客風險最高

2025/09/15 18:28

雖然這聽起來可能令人驚訝，但航空公司超額接受預訂航班完全合法。（路透）雖然這聽起來可能令人驚訝，但航空公司超額接受預訂航班完全合法。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有時候航空公司出售的座位數量超過實際可提供的數量，導致一些不幸的乘客在飛機上沒有座位，這種情況通常被稱為「擠艙」（機位超賣）。雖然這種做法值得商榷，但實際上卻是航空公司營運的常規環節，尤其是在旅遊旺季。

在這種情況下，乘客並非完全無能為力。以下是需要了解的資訊，以及如果遇到這種情況該如何處理，最好是應從一開始就降低被拒登機的風險。

雖然這聽起來可能令人驚訝，但航空公司超額接受預訂航班完全合法。據Dollar Flight Club創始人紐加滕（Jesse Neugarten）稱，他們「一直」都在這麼做。他告訴《旅遊+休閒》（Travel + Leisure）雜誌：「航空公司出售的機票數量超過飛機座位數是合法的，因為他們知道有些人不會到。」大多數情況下，超額預訂是可行的，但偶爾也會有乘客到場，有人不得不被擠掉。

如果沒有人自願放棄座位，航空公司會依照特定標準來決定誰會被淘汰。

紐加滕告訴《T+L》雜誌，「這不是隨機的」，那些最後報到者、預訂基本經濟艙票價或沒有指定座位的乘客，通常會排在被拒登機的優先名單；而單獨出遊的旅客也更有可能被選中，因為他們更容易重新預訂。

另一方面，紐加滕說：「如果你擁有精英身份、支付了更高的票價或提前辦理了登機手續，那麼被拒絕登機的可能性就會小得多。」

如果您確實被擋住了，請不要擔心。相反，請保持冷靜，留在登機口。紐加滕建議向登機口工作人員索取一份書面的權利說明，因為他們必須提供。然後，查看航空公司的應用程式，看看是否有其他航班。「很多情況下，您可以自己重新預訂，比排隊更快。」

您還需要向登機口工作人員詢問補償情況，以及他們可以提供什麼來幫助您到達目的地。最後，紐加滕鼓勵任何被拒絕登機的人勇敢發聲，提出問題。

