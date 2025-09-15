超級央行週登場！台銀：金價能否續創新高、鮑爾談話是關鍵

本週超級央行週登場，金價能否再創新高，台灣銀行最新報告指出，聯準會主席鮑爾談話內容將至關重要。（路透）

〔記者陳梅英／台北報導〕上週國際金價上漲逾55美元，其中多次刷新歷史新高並守穩美英兩3600美元之上，本週超級央行週登場，金價能否再創新高，台灣銀行最新報告指出，聯準會主席鮑爾談話內容將至關重要，若偏鴿，投資人將樂觀看待美國今年降息幅度有望提高至3碼甚至更多，有機會激勵金價重啟漲勢挑戰歷史高點3674美元，反之，失望賣壓出籠可能回測3600美元。

台銀指出，上週因日本與法國政治動盪、美國非農就業人口下調、投資人預期FED年內可能多次降息等因素鼓舞金價漲至 3673.95 美元再度推升歷史高位，然高檔賣壓不輕，且美國與其他國家談判出現進展，與本週為超級央行週，追價買盤漸趨觀望使金價拉回，最後報價為3642.63美元，上漲56.27美元，漲幅1.57%，全週呈現上漲後區間震盪之走勢。

台銀表示，黃金已連續四週收紅，各期均線呈現多頭排列，顯示短線仍具支撐。不過，上週後段日線波動幅度收斂，K線實體縮短且紅黑交錯，走勢明顯轉為區間整理，顯示市場目前焦點已轉向本週各國央行利率決議。

若無意外美聯儲本次會議至少降息1碼，會後若鮑威爾談話內容較為偏鴿，投資人將樂觀看待美國今年降息幅度有望提高至3碼甚至更多，有機會激勵金價重啟漲勢挑戰歷史高點3674美元，反之可能使失望賣壓出籠而回檔測試3600美元整數價位，另外仍需密切關注美國與各國貿易談判進展及俄烏、中東間的摩擦是否能降溫。

澳盛銀行（ANZ）報告則指出，有鑒於宏觀經濟挑戰和關稅引發的緊張局勢，投資者將透過在黃金配置更多部位來對沖風險，另外預計包括中國和印度在內的主要市場黃金持有量將進一步增長，在2025年剩餘時間內ETF投資將增加200公噸，並將年底預測金價上調200美元至3800美元，至2026年6月有望來到4000美元。

