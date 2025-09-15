晴時多雲

美中經貿磋商談TikTok命運 美財長：即將達成共識

2025/09/15 18:45

美國財政部長貝森特表示，美國與中國即將就TikTok所有權爭議達成共識。（路透）美國財政部長貝森特表示，美國與中國即將就TikTok所有權爭議達成共識。（路透）

〔中央社〕美國財政部長貝森特表示，美國與中國即將就短影音平台TikTok所有權爭議達成共識。雙方今天繼續在西班牙馬德里進行新一輪經貿磋商第2天會議，試圖解決兩國之間的貿易爭端。

路透社報導，貝森特（Scott Bessent）補充道，即使未能就中方撤資TikTok達成共識，也不會影響雙邊關係。

美中最新一輪經貿磋商是4個月來的第4次，這次會談地點位於西班牙外交部所在的聖克魯茲宮（Palacio de Santa Cruz）。昨天進行的首日會談持續約6個小時，未見重大突破跡象。

貝森特表示，雙方已在技術細節上取得良好進展，但要在其他議題上達成協議仍具挑戰性。

他說：「中方提出野心勃勃的要求，我們是否能成功，現在還有待觀察。我們不樂意為了一個社群媒體應用程式（App）而犧牲國家安全。」

一名美國政府官員表示，這次會談聚焦TikTok、關稅及經濟，但未進一步說明細節。

貝森特指出，是否延長TikTok撤資期限，主要取決於今天的協商進展。

一旁的美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）則表示，就算TikTok問題獲得解決，可能還是得看其他議題能否達成協議。

葛里爾說，中方認為潛在的TikTok協議必須納入多項議題，「無論是關稅或多年來實施的其他措施」。

他補充道，但美方不能為了試圖解決這個問題，就將已經採取的措施一筆勾銷。

