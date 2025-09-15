晴時多雲

友達2025全球供應商大會 聚焦供應鏈轉型、技術創新與永續發展

2025/09/15 18:08

2025友達全球供應商大會。（友達提供）2025友達全球供應商大會。（友達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達（2409） 12日舉辦「2025友達全球供應商大會（Global Partner Summit, GPS）」，以「鏈結友力 共創無限」為主題，聚焦三大核心議題「供應鏈轉型、技術創新與永續發展」，邀集北美、歐洲及亞太地區116家、超過300位供應鏈夥伴齊聚，分享技術創新與轉型成果，攜手打造具韌性與永續力的價值鏈。

友達董事長暨集團執行長彭双浪表示，全球環境快速變遷帶來前所未有的挑戰與機會，唯有合作共創價值，才能在變局中找到成長動能。GPS大會展現友達以永續發展為核心，推動產業生態系協同進化，深化競爭力。

總經理暨集團營運長柯富仁指出，友達以技術力與輕資產策略，專注開發高價值產品並深化全球合作。三大支柱全面布局：顯示科技以LCD與Micro LED推動智慧應用；智慧移動以車用顯示HMI與智慧座艙方案接軌軟體定義車趨勢；垂直場域則整合顯示、ESG與AI技術，打造多元永續智慧解決方案。

本屆GPS大會延續「雙軸轉型」策略，聚焦「顯示科技」、「智慧移動」與「垂直場域」三大營運支柱，並以綠色科技實踐永續目標。面對地緣政治、貿易政策、匯率與氣候變遷挑戰，友達攜手供應鏈持續轉型升級，共同邁向永續。

三大核心議題包括供應鏈轉型、技術創新與永續發展。在供應鏈轉型上，友達升級採購策略，導入「4C1S」架構，強調整合、競爭力、協作、智慧化與永續，並透過AI平台推動數位化與資安強化。技術創新方面，展出裸眼3D、AR眼鏡、節能顯示器及Micro LED等高附加價值應用，並拓展智慧移動與垂直場域。永續發展則提出「EPS 2030」方針，設定2030年前達成碳排減量與再生材料採購等更積極目標，並藉由基金會與ESG平台強化供應商永續競爭力。

大會亦表揚績效卓越供應商，並展示涵蓋材料、設計到系統整合的技術成果，讓與會者見證友達的前瞻布局。未來，友達將持續推動跨域合作與全球成長動能，攜手打造科技與永續並進的產業生態系。

