蕭美琴：面對地緣政治挑戰與貿易體系重塑 對台灣未來有信心

〔記者洪友芳／新竹報導〕副總統蕭美琴今出席工研院「52周年院慶暨第14屆工研院院士授證典禮-創新周開幕」，為五位新科院士進行授證，包括歷任院士施振榮、魏哲家，童子賢等諸多院士皆出席，蕭美琴有感而發地指出，面對地緣政治挑戰與貿易體系重塑，風險雖然存在，但台灣總能在挑戰中創造奇蹟，她對未來充滿信心，也向工研院院士與工研院夥伴們致謝，也恭喜新科院士『你們的成就象徵著台灣的「造山者」與「造浪者」正在改變世界，讓台灣更好』。

蕭美琴表示，她每次來到工研院，就覺得非常謙卑，因為在工研院可以看到許許多先進技術的突破，更提醒我們「學習永無止境」。在院士們面前，她更是感到自己無比渺小，在推進台灣工業化、經濟與產業發展的過程當中，她要特別代表國家向各位院士致謝。

蕭美琴接著說，除了謙卑之外，她每次來到工研院，也都感到特別振奮。因為無論在人生或工作中遇到什麼挫折，只要看到台灣科技持續突破、持續前進，創造新機會、改變人類、讓世界更好，這都是令人非常 振奮與鼓舞的事。

蕭美琴今天一到工研院就去參觀科技特展，她不僅用心聆聽，遇到疑問還會提問。她說，就像她去參觀創新洲（Innovation Week）的幾項特展，不管是醫療、工程、AI等領域的突破，總看到台灣正在改變世界、讓世界更好的動能。

蕭美琴並逐一簡短介紹新任院士獲選事蹟，台積電執行副總暨共同營運長米玉傑在先進半導體研發與製造領域貢獻卓著，推動設備供應鏈本土化，帶動國內業者成為全球關鍵夥伴。中鼎集團總裁余俊彥帶領中鼎工程布局全球，強化臺灣工程供應鏈競爭力，推動產業國際拓展。

中國醫藥大學醫療體系董事長、亞洲大學暨附屬醫院創辦人蔡長海在教育與醫療推展國際化，推動新藥、基因、癌症及AI研發，奠定臺灣生醫的國際地位。台積電前資深副總羅唯仁突破技術瓶頸，取得全球專利，帶動供應鏈成長，為台灣半導體創造奇蹟。台大醫療體系管理發展中心主任倪衍玄在B型肝炎防治、腸道菌應用與兒童健康政策上貢獻卓越，並建立符合國人體質的創新研發中心。

蕭美琴並肯定工研院融合台灣產官學研，在傳統工業、AI應用、從實驗室到工廠、從教育到醫療等多領域，都扮演著重要的平臺角色，讓台灣的人才與技術、與本土及國際緊密連結。在當前全球局勢中，我們面對地緣政治挑戰與貿易體系重塑，風險雖然存在，但台灣總能在挑戰中創造奇蹟，就像1970、1980年代，工研院在石油危機與外交困境中異軍突起，奠定今日台灣經濟與工業基礎。

蕭美琴指出，她對未來充滿信心，今天的工研院延續過去的基礎，必將創造新的奇蹟。這一切都要感謝工研院院士們的努力與創新，帶領臺灣向前。蕭美琴最後再次代表國家，向工研院院士與夥伴們致謝，也恭喜今天獲得榮耀的院士們。她說，更重要的是，『你們的成就象徵著台灣的「造山者」與「造浪者」正在改變世界，讓臺灣更好』。

