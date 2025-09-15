台股小跌不怕 法人看降息預期升溫、指數震盪盤堅

法人看降息預期升溫，台股震盪盤堅。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股今（15）日收黑，指數下跌117.48點，跌幅0.46%，收盤價25357.16點。保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，本週萬眾矚目重頭戲為降息政策，根據過去兩週經濟數據顯示，包括失業金數據、消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）等報告所顯示的溫和通膨，美國聯準會在暫停9個月後，預料將重新啟動貨幣寬鬆，有望帶動台股指數震盪盤堅。

至於最新發表的蘋果新機，張芷菱表示，號稱史上最薄的iPhone Air厚度只有5.6公厘，配備續航力可達24小時的電池，iPhone 17系列也同時登場，晶片則搭載台灣晶圓代工龍頭3奈米N3P製程技術的A19和A19 Pro晶片，此外，iPhone 17配備8GB隨機存取記憶體（RAM），Pro與Air則升級至12GB，可支援更強AI運算，新品題材與後續銷售狀況有望挹注台廠供應鏈股價表現。

針對台股後市，張芷菱指出，從技術面來看，即使今日指數下跌，指數目前仍穩穩站上所有關鍵均線，多方強勢，KD與RSI指標已進入80以上高檔區，顯示超買訊號但尚未過熱，然由於來到歷史相對高檔，出現高檔震盪風險機率上升，另外須留意，由於當前指數正乖離率略大，若遇美股回檔或川普等變數可能引發拉回走勢。

