晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台股小跌不怕 法人看降息預期升溫、指數震盪盤堅

2025/09/15 17:33

法人看降息預期升溫，台股震盪盤堅。（擷取自奇摩股市）法人看降息預期升溫，台股震盪盤堅。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股今（15）日收黑，指數下跌117.48點，跌幅0.46%，收盤價25357.16點。保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，本週萬眾矚目重頭戲為降息政策，根據過去兩週經濟數據顯示，包括失業金數據、消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）等報告所顯示的溫和通膨，美國聯準會在暫停9個月後，預料將重新啟動貨幣寬鬆，有望帶動台股指數震盪盤堅。

至於最新發表的蘋果新機，張芷菱表示，號稱史上最薄的iPhone Air厚度只有5.6公厘，配備續航力可達24小時的電池，iPhone 17系列也同時登場，晶片則搭載台灣晶圓代工龍頭3奈米N3P製程技術的A19和A19 Pro晶片，此外，iPhone 17配備8GB隨機存取記憶體（RAM），Pro與Air則升級至12GB，可支援更強AI運算，新品題材與後續銷售狀況有望挹注台廠供應鏈股價表現。

針對台股後市，張芷菱指出，從技術面來看，即使今日指數下跌，指數目前仍穩穩站上所有關鍵均線，多方強勢，KD與RSI指標已進入80以上高檔區，顯示超買訊號但尚未過熱，然由於來到歷史相對高檔，出現高檔震盪風險機率上升，另外須留意，由於當前指數正乖離率略大，若遇美股回檔或川普等變數可能引發拉回走勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財