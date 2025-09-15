晴時多雲

統一、全聯近身肉搏 雙雙祭出12％回饋搶會員經濟

2025/09/15 17:27

OPENPOINT回饋新攻略，7-ELEVEN訂閱制、uniopen聯名卡最高12%回饋。（統一提供）OPENPOINT回饋新攻略，7-ELEVEN訂閱制、uniopen聯名卡最高12%回饋。（統一提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕統一（1216）集團今日宣布uniopen會員生活圈再擴大，新增家樂福、Yahoo拍賣與統一證券等通路平台，並透過 uniopen聯名卡搭配PRIMA訂閱方案，最高祭出12%回饋，鞏固逾1900萬會員的龐大基礎。

市場解讀，統一集團應該是要對決全聯，隨著大潤發更名為大全聯，上週換裝為「大全聯信用卡」（JCB），回饋場域涵蓋全聯、大全聯與全支付30萬個店點，新申辦最高回饋達12%，預估第一年會發出10億福利點。在二大零售通路祭出12%回饋下，意味台灣零售市場將進入會員經濟肉搏戰。

統一企業集團指出，持續擴大uniopen會員生活圈，全台會員已突破1900萬人，今年OPENPOINT點數發點量創下新高，以「擴大點數生態圈」、「會員高回饋」、「點數活用」三大策略祭出專屬會員活動，本月新增多個線上線下品牌加入OPENPOINT點數生態圈，上萬據點可跨通路累積、折抵消費，7-ELEVEN同步推出「7-ELEVEN歡慶uniopen聯名卡上市」會員優惠，搭配聯名卡及uniopen PRIMA訂閱方案，最高回饋可達12%，而每月繳納帳單不僅可使用OPENPOINT折抵，即日起更祭出限時抽獎活動，多項回饋方案打造小資族「點數抗通膨」生活體驗。

統一指出，uniopen會員生活圈串聯會員食、衣、住、行等消費場域持續擴大各通路換粉效益，自9月中旬起陸續新增家樂福、Yahoo拍賣、統一證券等通路及電商平台加入OPENPOINT點數生態圈，可綁定uniopen會員帳號並祭多項好康回饋，上萬個據點消費，交易累積OPENPOINT點數，1點等同於1元，可折抵消費，還能使用OPENPOINT APP兌換多款商品與服務。

統一企業集團積極發展「uniopen會員生活圈」，今年7月uniopen App正式上線，即日起至9月28日止更推出uniopen App「友你真好」好友募集活動。

統一說，2025年OPEPOINT發點量再創新高，年成長近10%，7-ELEVEN持續推動會員優享策略，uniopen PRIMA會員首波限量5萬名額現已招募近90%，會員平均每月僅需不到60元訂閱費，於7-ELEVEN門市購買指定商品可享5%點數回饋（每月上限300點），再搭配統一企業集團通路使用「中國信託uniopen聯名卡」，還可購物疊加優惠，而統一企業集團通路消費3%、跨集團通路品牌「踩點」消費，每月領取專屬優惠券，每多到1集團品牌消費再加碼1% OPENPOINT點數回饋，最高加碼4%（每月上限500點），累計最高可達7%回饋。

另外， 7-ELEVEN在9月17日起至9月21日止推出限時5天的「7-ELEVEN歡慶uniopen聯名卡上市」會員專屬消費優惠，在全台逾7100間門市購買指定禮盒、CITY系列、常溫、冷藏、泡麵等13大品類商品，憑uniopen聯名卡消費滿千元最高可立折100元，還可再送指定禮盒50元折價券，滿足中秋節外出採買需求。

