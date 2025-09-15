傳房東為租賃條例預先漲租30％？內政部澄清：與住宅市場無關

內政部預計本月提出「租賃住宅市場發展及管理條例」修法。（資料照，崔媽媽基金會提供）

〔記者李文馨／台北報導〕內政部本月預計提出「租賃住宅市場發展及管理條例」修法，傳部分房東為此預先反映調漲租金。對此，內政部表示，媒體報導中所指漲租案例為商用辦公室租賃，無關本次修法，且與住宅租賃市場的特性、租期長短及租金調整機制有所不同，不宜混為一談。

內政部推動的租賃條例修法共有四大面向，第一、房客享有訂約及續約合計3年租期，房東僅能因自助收回房屋；第二，續約租金漲幅不得超過通知當月房租指數的年增率；第三，房東不得禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等行為，違者受罰；第四，租屋糾紛可申請免費調解或法律訴訟扶助。

媒體報導，有建商近日反映，修法消息出來後，承租辦公室就被房東通知要漲租30%，理由是「預先反映」，讓租客相當傻眼。

內政部今天說明，本次租賃條例主要修法方向之一為合理限制續約租金漲幅，避免房東以不合理租金迫使房客放棄續租而遷離，以保障租客穩定安居權益，同時也保留漲租彈性，維持市場合理調整機制。

內政部指出，目前初步規劃以行政院主計總處發布的「租金指數」年增率為基準，規範租期保障期間續約租金漲幅，以近年該指數年增率多落於2%至3%間，3年租期保障期間租金漲幅約6%上下，與現行一般租屋市場租金調整慣例差異不大。

為讓住宅租賃市場資訊更加透明，內政部說，目前已陸續推動租賃實價登錄制度，定期公布全國各行政區不同租屋類型的租金統計資訊，讓民眾瞭解市場實際租金價格情形，作為租屋選擇時判斷合理租金負擔參考。

內政部強調，租期保障期間屆滿後，房東仍可依家具設備條件、修繕情形或市場行情合理訂價，呼籲房東不應藉機大幅調漲租金，影響整體租屋環境。內政部將持續與各界溝通修法方向及蒐集意見，納入修法評估參考。

