晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

傳房東為租賃條例預先漲租30％？內政部澄清：與住宅市場無關

2025/09/15 16:40

內政部預計本月提出「租賃住宅市場發展及管理條例」修法。（資料照，崔媽媽基金會提供）內政部預計本月提出「租賃住宅市場發展及管理條例」修法。（資料照，崔媽媽基金會提供）

〔記者李文馨／台北報導〕內政部本月預計提出「租賃住宅市場發展及管理條例」修法，傳部分房東為此預先反映調漲租金。對此，內政部表示，媒體報導中所指漲租案例為商用辦公室租賃，無關本次修法，且與住宅租賃市場的特性、租期長短及租金調整機制有所不同，不宜混為一談。

內政部推動的租賃條例修法共有四大面向，第一、房客享有訂約及續約合計3年租期，房東僅能因自助收回房屋；第二，續約租金漲幅不得超過通知當月房租指數的年增率；第三，房東不得禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等行為，違者受罰；第四，租屋糾紛可申請免費調解或法律訴訟扶助。

媒體報導，有建商近日反映，修法消息出來後，承租辦公室就被房東通知要漲租30%，理由是「預先反映」，讓租客相當傻眼。

內政部今天說明，本次租賃條例主要修法方向之一為合理限制續約租金漲幅，避免房東以不合理租金迫使房客放棄續租而遷離，以保障租客穩定安居權益，同時也保留漲租彈性，維持市場合理調整機制。

內政部指出，目前初步規劃以行政院主計總處發布的「租金指數」年增率為基準，規範租期保障期間續約租金漲幅，以近年該指數年增率多落於2%至3%間，3年租期保障期間租金漲幅約6%上下，與現行一般租屋市場租金調整慣例差異不大。

為讓住宅租賃市場資訊更加透明，內政部說，目前已陸續推動租賃實價登錄制度，定期公布全國各行政區不同租屋類型的租金統計資訊，讓民眾瞭解市場實際租金價格情形，作為租屋選擇時判斷合理租金負擔參考。

內政部強調，租期保障期間屆滿後，房東仍可依家具設備條件、修繕情形或市場行情合理訂價，呼籲房東不應藉機大幅調漲租金，影響整體租屋環境。內政部將持續與各界溝通修法方向及蒐集意見，納入修法評估參考。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財