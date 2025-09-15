棄年薪203萬！55歲男辭職「迎事業第二春」超後悔 悲慘結局曝

日媒真實案例，揭示中高齡上班族追尋「第二人生」，其實比想像中更殘酷。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少上班族選擇在50多歲辭去工作，追尋人生下半場的新可能，但這段「第二人生」卻充滿現實的殘酷。日本一名55歲男子曾是食品大廠的部門長官，年薪突破1000萬日圓（約新台幣203萬元），屬於人人稱羨的「勝利組」，卻在50歲時毅然辭職，期望「重啟人生」。然而，他跨界轉職屢屢碰壁，最終薪資腰斬、生活壓力倍增，如今他坦言「幾乎每兩天就後悔一次」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，55歲的原田先生（化名）過去任職於一家食品大廠，從新鮮人一路做到部門首長職位，年薪突破1000萬日圓，薪水與地位雙雙豐收。然而，當女兒大學畢業搬離家中，他開始懷疑自己是否要在同一條路上走到退休。50歲生日當天，他決定「改變人生」，未經家人同意就遞出辭呈，離開自己工作近30年的公司。

請繼續往下閱讀...

辭職當下，他覺得自己的人生要重啟了。起初，他信心滿滿，閱讀大量商業書籍、規劃創業、甚至開始健身，感覺自己「像魚回到水中」。但真正成為「無職」之後，他才發現，自己並不清楚所謂的「新挑戰」究竟是什麼。他決定嘗試跨界轉職，投遞履歷求職房地產、餐飲、雜誌編輯等，卻因缺乏經驗、年齡偏高，連連碰壁。最終，他只能透過前職務的人脈，在食品產業下游公司找到工作。

現實格外殘酷，他目前年薪僅約400萬日圓（約新台幣81萬元），較過去直接腰斬，月薪僅剩25萬日圓（約新台幣5萬元），獎金全無。從「年收千萬」跌落至「平凡打工族」，生活壓力驟增，也讓他開始擔心未來的老後生活。原田坦言「如果當初沒辭職，現在可能還在過著安穩日子。」雖然家人已逐漸接受，但自己仍難掩失落。「我幾乎每兩天就會後悔一次。但人生已經無法倒帶，只能努力尋找新的意義。」

專家指出，日本越來越多中高齡上班族正面臨類似困境。表面看似擁有光鮮履歷與高薪，實際上卻因年齡與經驗限制，難以在全新產業立足。所謂的「第二人生」，或許比想像中更艱難。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法