求助ChatGPT解決債務 《紐時》曝這兩世代8成用過

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧聊天機器人承擔許多角色，包括治療師、職業教練，甚至是伴侶或朋友。隨著超過一半的美國人自行管理財務，許多人開始求助於OpenAI的ChatGPT和Google的 Gemini等聊天機器人，尋求幫助解決債務問題、尋找更好的儲蓄方式，或了解如何投資股市。

《紐約時報》報導，根據Intuit Credit Karma最近對1000多人進行的一項調查，三分之二使用過生成式人工智慧的成年人表示，他們曾將其用於財務建議，約80%採納建議的受訪者表示，該技術改善了他們的財務狀況。此外，年輕一代尤其容易接受：約82%的Z世代和千禧世代人工智慧用戶表示，他們曾將生成式人工智慧用於財務指導。

紐約時報舉案例報導，35歲的珍妮佛艾倫（Jennifer Allan）並沒有意識到自己背負多少信用卡債務。她是德拉瓦州克萊頓的房地產經紀人，家裡剛生完女兒，又沒有帶薪產假，所以她只能依靠信用卡支付尿布和食品雜貨等日常開支。

艾倫說：「有一天我醒來，就想，『如果我用ChatGPT做其他所有事情，為什麼我不用它來幫我償還這筆債務呢？』」。

她的第一個問題：「我欠了信用卡債。我不知道自己欠了多少錢。我不知道該怎麼辦。」

她欠債2.3萬美元（台幣70萬元），決定接受一個為期30天的挑戰，以幫助她保持專注並減少債務。每天，在同一次聊天中，她都會向ChatGPT請求一項新任務來幫助她籌集資金，而她每一項都完成了。

她以51美元的價格賣掉了一個印有債務總額的新鮮西瓜，從她所在州的無人認領財產登記處追回了700美元，並且不顧害怕針頭，捐血後獲得了80美元。她說，她還將食品儲藏室的剩餘食物變成餐食，節省了近600美元。

艾倫女士在TikTok上記錄了她每天的挑戰，她說她成功償還了近一半的信用卡債務。

儘管聊天機器人存在一些風險，例如資料外洩、資訊不準確或建議稀奇古怪，以及可能導致用戶情緒波動，但其吸引力並非沒有道理。

人工智慧聊天機器人易於使用、速度快，而且通常免費，至少比財務顧問便宜。對於那些羞於與真人討論財務問題的用戶來說，聊天機器人提供了一種更容易敞開心扉的方式。

不過，聊天機器人提供的財務建議也應該要謹慎看待。Credit Karma的調查發現，超過一半根據生成式人工智慧提供的財務建議採取行動的美國人表示，他們在嘗試遵循這些指導時做出了糟糕的財務決策或犯了錯誤。

顧問建議人們在採取行動之前，應與專業人士仔細核實人工智慧的建議及其提供的任何連結。投資公司Halbert Hargrove 的助理財富顧問Tyler Gilley表示，聊天機器人往往會輕信問題的表面含義，而無法挑戰潛在的假設或收集重要的背景信息，這在尋求理財建議時可能會帶來風險。

