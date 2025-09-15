財政部擬延長電動車免稅優惠5年 每年減稅96億元

立法院新會期將於19日開議，財政部列為優先法案的《貨物稅條例》及《使用牌照稅法》修正草案，擬將電動車免徵貨物稅及牌照稅的措施延長5年，至2030年12月31日止（示意圖，法新社）

〔記者陳梅英／台北報導〕立法院新會期將於19日開議，財政部列為優先法案的《貨物稅條例》及《使用牌照稅法》修正草案，擬將電動車免徵貨物稅及牌照稅的措施延長5年，至2030年12月31日止，估計每年減稅金額約96億元。

有別於過往延長4年的慣例，財政部表示，此次延長至2030年底，主要為配合我國溫室氣體減量及淨零排放政策，並使整體運具電動化推動方向一致。目前相關修正草案已報送行政院審議，待行政院會拍板。

請繼續往下閱讀...

修法重點包括： 一、《使用牌照稅法》第5條：直轄市及縣市政府得對電動汽車與電動機車免徵牌照稅，期限延長至2030年底。台灣電動汽車年底可望突破9.7萬輛，電動機車則估達77.5萬輛，均可受惠。以特斯拉車主為例，五年約可省下5.5萬元。

二、《貨物稅條例》第12條之3：購買並登記完全以電能為動力的電動車輛，免徵貨物稅；電動小客車免徵金額上限維持在完稅價格140萬元。以30%稅率計算，140萬元以內的車型最高可省下42萬元。超過部分仍適用減半稅率15%。

財政部強調，電動車產業仍處起步階段，國內購置占比偏低，延長免稅措施有助鼓勵民眾購車，推動低污染、高效能車輛使用，並配合國際汽車電動化趨勢與燃油車禁售時程。此舉不僅可支持節能減碳及2050淨零排放目標，也有助於帶動綠能科技與電動車產業發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法