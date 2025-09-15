晴時多雲

PCB定穎慘遭投信「結帳」！ 投信今日狂砍42％持股

2025/09/15 16:08

定穎泰國廠以高階產品為主。（公司提供）定穎泰國廠以高階產品為主。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB族群自7月起成為台股盤面當紅炸子雞，投信自7月起大買PCB族群，隨著PCB族群股價漲多，獲利了結賣壓出籠，自9月起即可看到PCB相關個股賣壓湧現，籌碼開始鬆動，投信在PCB族群也從「作帳」變「結帳」，多檔PCB個股跌破月線，今日PCB廠定穎投控（3715）盤中一度跌停，分析盤後籌碼，投信今日大賣定穎高達5645張，相當於賣出近42%的持股，出脫動作相當大，定穎收盤重挫8.25%，收在86.7元，失守月線。

定穎1-8月合併營收122.6億元，年增6.1%，定穎積極跨足AI（人工智慧）市場，積極擴展高階HDI板與多層板，子公司超穎電子電路有望在上海證券交易所掛牌，未來上市後可望為定穎增添擴產資金，提升高多層PCB與高階HDI製程技術能力，此外，泰國廠隨著稼動率提高，高階產品陸續加入量產，產品組合優化，虧損將逐步收斂，有助定穎毛利率與獲利表現，也讓定穎自7月起吸引內外資搶進，股價出現一波急漲。

