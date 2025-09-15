晴時多雲

iPhone 17預購成績亮眼 PChome樂觀預期訂閱方案成績

2025/09/15 15:51

PChome的iPhone 17系列預購表現亮眼， Pro 256G機型38秒秒殺。（業者提供）PChome的iPhone 17系列預購表現亮眼， Pro 256G機型38秒秒殺。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕iPhone 17全系列啟動預購。以3C品類為主打的本土電商PChome網家（8044）也在上週五晚間啟動預購。根據該公司統計，全系列以Pro 256G機型最搶手，Pro、Pro Max機型佔總預購量的7成，新色宇宙橙、薰衣草紫人氣頗高；PChome也樂觀預期iPhone訂閱方案續熱。

PChome今日表示，在12日晚間8時啟動iPhone 17預購後發現，今年預購以iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max最受果粉喜愛，預購量佔整體近7成，其中Pro 256G在38秒就被買完秒殺，顯示會搶預購的忠實果粉尤其青睞高階機款。

PChome也指出，在顏色偏好上，消費者對新色展現高度興趣，iPhone 17 Pro由新色宇宙橙奪下人氣王，經典的銀色則緊隨其後，而 iPhone 17則以全新推出的薰衣草紫色最受青睞，白色則位居第二。

此外，根據PChome在電商同業中獨家的iPhone訂閱方案數據，會選擇每年換新機的果粉偏好高規格、入手門檻高的機型，其中Pro Max的訂閱比例高達53%，更是首次超越5成；PChome也樂觀預期， iPhone訂閱方案正式邁入第四年，訂閱熱潮有望持續增溫。

PChome表示， iPhone 17的「續訂閱方案」即將於本月19日上午10時正式開放，舊訂閱用戶可透過專屬訂閱館快速完成續訂；iPhone 17「新訂閱方案」也將於同日中午12點開跑，訂閱週期為12個月，每月僅要支付最低1644元起的月付額，即可入手最新的iPhone 17。

