動漫遊戲IP公司智寶18日掛牌興櫃 擬明年上半年掛創新板

智寶國際將於9月18日登錄興櫃，成為台灣首家以ACG IP為核心戰略的上市公司，每股掛牌價格40元。右二為董事長鄧橋、右三為副董事長暨財務長林士勛、右一為總經理許利瑋、右四為翔英融創暨內容事業群總經理楊國祥、右五為行銷長暨發言人洪佳吟。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕動漫遊戲（ACG） IP公司智寶國際（7824）預計9月18日以每股40元正式登錄興櫃，也是台灣首家以動漫遊戲（ACG）IP為核心戰略邁入資本市場的公司，預計明年上半年進軍創新板。智寶董事長鄧橋表示，智寶是台灣首家且唯一具有日本動畫遊戲產業核心「製作委員會幹事資格」的二次元IP開發公司，目前公司手握逾百個IP，未來將以「IP全方位營運平台」為核心戰略，積極展開跨界合作與全球佈局開啟新局，樂觀看待未來3年營運成長無虞。

鄧橋指出，智寶成立10年來，一直以打造、經營國際級IP為願景，專注於ACG（動畫、漫畫、遊戲）IP開發與經營，目前資本額2.83億元，會以「IP全方位營運平台」為核心戰略，結合動漫、遊戲、周邊商品、線上娛樂、線下活動等多元應用，展開二次元文化經濟的價值鏈延伸。

他認為，智寶的核心優勢在於直接參與日本的製作委員會，站在產業鏈的源頭，掌握IP開發的關鍵資源與技術，並取得IP的全權利，不同於市場上透過版權採購取得IP代理或授權權利的業者，智寶不僅掌握自有IP於全球市場的完整權利範圍，同時能直接主導IP的商業化策略，已成功打造多款自有IP作品，涵蓋遊戲、漫畫、動畫，同時也積極擴增代理IP數，目前已累積逾百個動漫遊戲IP權利，包括《軒轅劍-蒼之曜》、《幻想三國誌-天元靈心記》、《金肉人》、《WITCH WATCH魔女守護者》等知名動畫，以及《閃之軌跡-北方戰役》、《卡娜赫拉手遊》、《東方幻想ECLIPSE》等遊戲IP。

智寶也認為，今年下半年起許多業務有重大進展，包括重量級IP代理與宇峻（3546）共同取得SQUARE ENIX《FINAL FANTASY XIV》繁體中文版代理權，即將啟動上線營運；國際級自有IP開發包括《妖怪旅館營業中》第二季、《貴族轉生》電視動畫，將自2025第四季至2026年陸續開播；此外，與日本遊戲公司Dragami Games締結合作夥伴關係，取得全球人氣殭屍動作遊戲IP《LOLLIPOP CHAINSAW電鋸甜心》的遊戲及動畫開發權；至於代理發行部分，動漫IP「懷舊經典」與「新世代」的雙核心內容陸續登場：台灣觀眾耳熟能詳的《凡爾賽玫瑰》、《科學小飛俠》、《夢幻遊戲》等經典動畫陸續回歸播映平台，帶動跨世代的觀影共鳴。

