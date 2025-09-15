國債不如企業債 ! 法國政府「借錢」的利息比法企還高 原因曝光

近期許多法國企業的借貸成本已開始低於法國政府。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據高盛統計，包括歐萊雅、空中巴士與安盛在內的多家法國企業，其公司債收益率近幾週已低於同期限的法國國債。簡單來說，曾被市場一度視為「無風險資產」的法國國債，如今竟被認為比企業債更危險，打破了主權債券與公司債券之間的典型關係，這代表法國政府「借錢」的利息如今比許多法國企業還高。

據報導，隨著投資人愈發謹慎，現今法國的借貸成本已高於歷經危機重創的希臘，更遠高於歐盟最大經濟體德國。分析師指出，雖然目前法國債務利率為3.5%，仍低於英國或美國，但與這些國家相比，法國的經濟基礎明顯脆弱，若缺乏有效改革，4年內利息支出恐將成為法國預算中的最大開銷。

《紐約時報》指出上週惠譽下調了法國信用評級至A+，理由是國內政治撕裂嚴重，讓政府缺乏推動財政整頓的能力，赤字恐難在2029年前降至GDP 3%的目標。

法國債務總額已達3.35兆歐元（約新台幣11.89兆元），等於GDP的116%，為歐元區最高水平之一，目前利息支出更從2020年的260億歐元（約新台幣9231.5億元）暴增至660億歐元（約新台幣2.34兆元），超越教育與軍事預算。

瑞士銀行經濟學家直言，法國國債已不再是無風險資產，而更像「新興市場債」。這種格局下，LVMH、歐萊雅等藍籌企業的公司債反而被投資人視為更穩健的選擇。

根據高盛數據，近期已有多達10家法國企業債出現「負利差」，創下2006年以來最高紀錄；若放眼整個歐元區，則有超過80家企業的債券收益率低於法國國債。

法媒《Lemonde》指出，過去3年，義大利大幅削減了公共赤字，而法國則任由其赤字不斷攀升。在投資者眼中，儘管義大利債務負擔加重，但其信譽如今已與法國不相上下。在市場上，兩國之間的利率差距幾乎已消失。

2011年和2012年，義大利因極度動盪和不可靠，投資者堅持要求比法國利率高出高達400個基點（4%）的溢價，舉例來說，當法國支付3%的年利率時，義大利必須支付7%。

但此後，該風險溢酬大幅縮水，到了2025年8月15日，10年主要基準利率降至不到5個基點，這是自2005年以來前所未有的利率，就5年期債券而言，法國和義大利債券在金融市場的利差在7月中旬完全消失。

目前，巴黎的借貸成本並不高於羅馬，但這種情況可能會發生變化。凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家安德魯·肯寧漢（Andrew Kenningham）預測：「法國政府的借貸成本可能很快就會超過義大利」，德國商業銀行（Commerzbank）和野村證券（Nomura）的專家也認同他的觀點。

專家指出，隨著政治僵局與債務快速累積，越來越多法國企業的借貸成本低於政府，打破了過往主權債永遠比公司債更安全的常態。在投資人眼中，若真有「歐債危機2.0」再度上演，法國國債或許正是風險核心。

