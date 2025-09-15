晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

工研院院士授證》米玉傑感謝張忠謀創建台積電 米夫人也曾是台積人

2025/09/15 15:20

台積電執行副總暨共同營運長米玉傑今獲頒工硏院新科院士榮譽，曾為台積電IT主管的米夫人也上台獻花，米玉傑開心地摟著夫人合照。（記者洪友芳攝）台積電執行副總暨共同營運長米玉傑今獲頒工硏院新科院士榮譽，曾為台積電IT主管的米夫人也上台獻花，米玉傑開心地摟著夫人合照。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電執行副總暨共同營運長米玉傑今獲頒工硏院新科院士榮譽，他特別感謝台積創辦人張忠謀、恩師同時也是在場工研院院士王康隆，太太的全力支持，曾為台積電IT主管的米夫人也上台獻花，米玉傑開心地摟著夫人合照，夫妻恩愛溢於言表。

米玉傑致詞表示，他今天獲得這份殊榮，不僅是他個人努力的肯定，也更是對他所有團隊多年付出的認同能，他站在這裡與各位產業界卓越人士齊聚一堂，分享對科技創新的熱情期待，實在是一個非常寶貴的機會。

他說，多年來工研院一直扮演著臺灣科技創新的重要推手，在半導體設計的關鍵領域，持續為臺灣產業提供支持與引領，奠定了我們在國際舞台上的競爭力，尤其是在半導體產業的推升與壯大方面，工研院努力成為臺灣科技創新史上不可或缺的一部分。

米玉傑表示，深信在AI 機器人、自動駕駛的新興科技浪潮中，工研院將繼續引領臺灣、助力產業邁向新的高峰。

米玉傑回顧他的職業生涯，非常幸運能加入台積電，這樣優秀的公司，並投身於技術研發工作，並有幸見證公司在半導體領域的卓越成就，過去30年年來，他始終致力於先進半導體技術的研發，與台積電的優秀團隊共同努力，突破技術，特別是在研發工作中，他和團隊通力合作，成功開發了 7 奈米、 5 奈米、 3 奈米及最近要量產的 2 奈米，全球領先技術，讓台積電的技術屹立於世界之巔，為台灣科技贏得了許多國際的尊重。

米玉傑首先要向台積電創辦人張忠謀，表達他的深深感謝，他創建了台積電這樣卓越的公司，讓他及每一位同仁都能發揮個人特長，專注於技術創新追求卓越，對公司社會及半導體產業都能有所影響和貢獻；他也要感謝魏哲家及前董事長劉德音及所有多年來主管的支持和領導，同時他要特別感謝他的重要合作夥伴羅唯仁，他不僅是他多年的夥伴，他們有幸能在今年一起並當選第十四屆工業院院士，更是意義非凡，這份肯定，屬於所有台積電研發團隊的同仁，謝謝大家的共同努力，才成就今天的台積電。

此外，米玉傑特別感謝他的指導教授王康隆，他是他 UCLA的指導教授，他今天也在座、也是工硏院的院士，他不僅在學術階段給予了他專業的指導，更啟發我投入半導體產業，他的教學與栽培，為他奠定了紮實的知識基礎，也培養他持續前進探索未知的能力，這份啟蒙和鼓勵對他而言意義深大。

最後他要感謝我的家人，尤其是他太太，感謝她多年來對他工作的無條件支持和理解，是她成為他背後最堅實的力量，未來他期許自己能在技術創新與突破方面持續努力，將個人的專業能力轉化為更多的產業價值，也期望工業院在未來，繼續扮演學術界與產業界的橋樑角色，尤其是在協助企業創新升級，推動國際技術合作方面，發揮更大的影響力，相信工硏院的存在，將持續為台灣的產業，注入更多能量，幫助我們一同共同邁向一個更光明、更具有競爭力的未來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財