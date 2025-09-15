晴時多雲

買氣冷衝擊 8月全國各人房地合一稅收49.7億元、年減3成

2025/09/15 15:10

8月六都房地合一稅稅收金額情形，新北市以14.1億元拿下該月份「稅收王」。（記者徐義平攝）8月六都房地合一稅稅收金額情形，新北市以14.1億元拿下該月份「稅收王」。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣冷，連帶衝擊房地合一稅稅收，根據財政部最新發布，8月全國個人房地合一稅收金額約49.7億元、月減15%，年減幅更高達30%，而前8個月合計稅收金額達345億元，相較去年同期、年減幅約21%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，房地合一稅稅收減少，主要是因為房市買氣轉冷，且兩者年減幅走向一致，此外，2016年以後買房的民眾轉售量減少也有關聯，不過，整體來說，房地合一稅稅收還是維持相當量能，尤其最近6個月、全國每月稅收金額還維持48億元，顯示近期賣房的民眾、絕大多數還是享受得到房價上漲的結果，進而才需要繳納房地合一稅。

新北市14.1億元拿下8月稅收王

觀察8月六都房地合一稅稅收金額情形，新北市以14.1億元拿下該月份「稅收王」，不過，仍較上月減少約3成，第二名則是台中市的9.1億元，之後依序是高雄市的5.9億元、台北市的5.3億元、桃園市的5.4億元，以及台南市的2.3億元。

曾敬德表示，由於疫後房價大漲，2016年以後買房的民眾都享受到一波資產價格大幅上揚的果實，出售時也要負擔高額的房地合一稅稅賦，觀察各稅率區間占比，以持有滿5年、適用稅率20%的繳稅占比最高，對比下一個級距持有滿10年、適用稅率15%來說，也就是再多持有5年稅率僅再降5%，反而持有5年適用稅率20%較吸引賣房民眾目光。

