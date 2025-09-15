晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國經濟寒冬無死角！殯葬龍頭「撐不住」血虧高達11億

2025/09/15 14:41

中國經濟持續低迷，向來被視為「不敗行業」的殯葬業也陷入困境。（示意圖，路透）中國經濟持續低迷，向來被視為「不敗行業」的殯葬業也陷入困境。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷持續蔓延，消費降級風潮不僅衝擊房地產，連向來被視為「不敗行業」的殯葬業也陷入困境。中國殯葬龍頭企業「福壽園集團」公布2025年中期財報，營收與利潤大幅下滑，並出現自2013年港股上市以來首度虧損，其墓園價格腰斬，虧損超過2.61億元人民幣（約新台幣11億元）。

外媒報導，中國殯葬業龍頭「福壽園」集團長期以高利潤著稱，但今年卻交出了自2013年港股上市以來的首份虧損報告。根據財報，福壽園今年上半年營收約人民幣6.11億元（約新台幣25.8億元），比去年同期下降44.5%，淨利潤由盈轉虧，虧損額高達2.61億元人民幣（約新台幣11億元）。

「福壽園」墓地均價從12萬元暴跌至6.3萬元人民幣（約新台幣51萬跌至27萬元），上海市場收入腰斬54%。這一反轉令外界意外。福壽園在公告中解釋稱，公司為適應不同地區的經濟環境、消費行為和競爭格局，不得不下調產品均價。

福壽園於1994年在上海成立，是中國國內最早進入殯葬服務的民營企業之一，公司業務擴展至中國40多個城市，主要面向中高端客戶群體。2010年至2023年，福壽園公司營收從3.5億元人民幣（約新台幣14.8億元），一路攀升到了26.28億元人民幣（約新台幣111億元），最高時利潤達到近8億元人民幣（約新台幣33.8億元）。但自2024年以來，福壽園的營收直線下跌。2024年，福壽園淨利潤降至3.73億元人民幣（約新台幣15.7億元），比前一年同期下滑52.8%。

福壽園的收入約8成來自墓園服務，但作為主要收入來源的墓園服務表現不振，2025年墓地業務成了虧損的主要原因。截至2025年6月30日，福壽園墓園服務收入約4.77億元人民幣（約新台幣20.1億元），比去年同期下滑47.35%，直接拖累整體業績。

值得注意的是，除了福壽園，中國多家殯葬上市企業均出現營收下滑甚至虧損的情況，像是萬桐園以及安賢園。

報導指出，中國殯葬業遇冷與經濟持續下滑有關，消費者尤其是中產階級，對黯淡的經濟前景憂心不已，花錢也越來越謹慎。一名福壽園銷售員透露近年最常聽到的回應是「錢不好掙，能辦喪事就行，沒必要追求高檔墓位。」隨著中國經濟陰霾加重，「陰間地產」不再是穩賺不賠的行業，殯葬業榮景恐難再現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財