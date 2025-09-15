中國經濟寒冬無死角！殯葬龍頭「撐不住」血虧高達11億

中國經濟持續低迷，向來被視為「不敗行業」的殯葬業也陷入困境。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷持續蔓延，消費降級風潮不僅衝擊房地產，連向來被視為「不敗行業」的殯葬業也陷入困境。中國殯葬龍頭企業「福壽園集團」公布2025年中期財報，營收與利潤大幅下滑，並出現自2013年港股上市以來首度虧損，其墓園價格腰斬，虧損超過2.61億元人民幣（約新台幣11億元）。

外媒報導，中國殯葬業龍頭「福壽園」集團長期以高利潤著稱，但今年卻交出了自2013年港股上市以來的首份虧損報告。根據財報，福壽園今年上半年營收約人民幣6.11億元（約新台幣25.8億元），比去年同期下降44.5%，淨利潤由盈轉虧，虧損額高達2.61億元人民幣（約新台幣11億元）。

請繼續往下閱讀...

「福壽園」墓地均價從12萬元暴跌至6.3萬元人民幣（約新台幣51萬跌至27萬元），上海市場收入腰斬54%。這一反轉令外界意外。福壽園在公告中解釋稱，公司為適應不同地區的經濟環境、消費行為和競爭格局，不得不下調產品均價。

福壽園於1994年在上海成立，是中國國內最早進入殯葬服務的民營企業之一，公司業務擴展至中國40多個城市，主要面向中高端客戶群體。2010年至2023年，福壽園公司營收從3.5億元人民幣（約新台幣14.8億元），一路攀升到了26.28億元人民幣（約新台幣111億元），最高時利潤達到近8億元人民幣（約新台幣33.8億元）。但自2024年以來，福壽園的營收直線下跌。2024年，福壽園淨利潤降至3.73億元人民幣（約新台幣15.7億元），比前一年同期下滑52.8%。

福壽園的收入約8成來自墓園服務，但作為主要收入來源的墓園服務表現不振，2025年墓地業務成了虧損的主要原因。截至2025年6月30日，福壽園墓園服務收入約4.77億元人民幣（約新台幣20.1億元），比去年同期下滑47.35%，直接拖累整體業績。

值得注意的是，除了福壽園，中國多家殯葬上市企業均出現營收下滑甚至虧損的情況，像是萬桐園以及安賢園。

報導指出，中國殯葬業遇冷與經濟持續下滑有關，消費者尤其是中產階級，對黯淡的經濟前景憂心不已，花錢也越來越謹慎。一名福壽園銷售員透露近年最常聽到的回應是「錢不好掙，能辦喪事就行，沒必要追求高檔墓位。」隨著中國經濟陰霾加重，「陰間地產」不再是穩賺不賠的行業，殯葬業榮景恐難再現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法