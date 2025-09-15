海底輸氣管標案預算「量身訂製」？ 台電：決標價低於初次參標廠報價

台電辦理台中到通霄的海底輸氣管線工程標案，遭質疑涉及為特定廠商「量身定製」提高預算，台電今日回應，招標流程皆公開透明、依法辦理。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台電辦理台中到通霄的海底輸氣管線工程標案，遭質疑涉及為特定廠商「量身定製」提高預算，台電今日回應，招標流程皆公開透明、依法辦理，並說明本案歷經多次流標，因此調增預算，最後得標廠商並非初次參標廠商，且決標金額低於公告價格，更遠低於初次參標廠商報價。

台電表示，本案經過多次公開招標流標，因此台電務實檢討招標資格及預算，原委由顧問公司進行市場調查及招商廠商並詢價後，概估預算金額為304億，但前兩次公開招標皆因未滿3家廠商而流廢標，僅一家廠商參標且報價高出預算約4成。

台電表示，因此再度辦理公開招商說明會，檢討適度放寬廠商投標資格及調整預算，經評估確實有受到國際事件導致燃油指數、海上貨運指數、匯率影響，並參酌近年佈管拋石工程合約金額調幅，將預算304億元上調增加2成至369億。

台電指出，並沒有因初次參標廠商開價高於預算4成，就量身訂做招標規範，雖然369億比初次參標廠商報價低，台電仍以此預算進行後續招標，「沒有為特定廠商提高預算的問題，沒有圖利。」

台電續指，去年4月24日第三次招標，仍因未滿3家流標，同年11月11日第四次招標，參加廠商數量有增加，但2家廠商報價皆超過預算，台電仍堅持以369億元進行第五次招標，最終在去年12月23日以低於公告價格決標，「決標金額比初次參標廠商報價低2成以上，且得標廠商並非初次參標廠商」。

至於招標期間有投標廠商認為台電放寬廠商資格違法而向工程會申訴，台電表示，後經工程會判斷書明確指出，認定本案招標程序並無違法。

台電強調，本案採最有利標符合工程會鼓勵精神，考量工程品質、相關期程及專業技術能力，且符合工程會頒布的政府採購決標方式參考原則，金額大、案情複雜、不同廠商標的難訂統一比較規範及巨額工程適宜採最有利標，因此最終採最有利標辦理，全程依法合規。

