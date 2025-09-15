晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

毛式恐怖！中國「鄉村監控模式」輸出到所羅門群島 學者驚罕見

2025/09/15 14:52

中國已將鄉村監控模式輸出到南太平洋島國所羅門群島，中國警方正在那裡對人民試行指紋和資料收集。（示意圖，路透）中國已將鄉村監控模式輸出到南太平洋島國所羅門群島，中國警方正在那裡對人民試行指紋和資料收集。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國已將鄉村監控模式出口到南太平洋島國所羅門群島，中國警方正在那裡對人民試行指紋和資料收集，以遏制社會動盪，當地的官員和當地人已向路透證實。

中國的「楓橋」（Fengqiao）監測模式始於20世紀60年代毛澤東時代，旨在幫助社區動員起來反抗反動的「階級敵人」。中國國家主席習近平重新啟用此模式，以確保地方社區的穩定。

所羅門群島是北京的安全合作夥伴，所羅門群島警方在社群媒體上發布的圖片顯示，今年中國警方已走訪該國的幾個村莊，推廣「楓橋」理念，並透過玩遊戲讓孩子們熟悉監視無人機。

中國外交部尚未立即回應置評請求。中國駐斐濟太平洋事務特使也未回應置評請求。

澳洲國立大學中國研究中心主任本·希爾曼（Ben Hillman）表示，中國農村實施網格化管理，每個網格管理員負責「監控一戶一戶的家庭」。

希爾曼說，這對中國共產黨來說是一種「理想的治理模式」，因為「人們動員起來支持黨的議程，並相互監督，這樣社會衝突就可以在升級之前被扼殺在萌芽狀態。」他補充說：「這種模式在中國以外推廣並不常見，因為它的運作依賴於特定的社會和政治制度。」

另一位澳洲學者是中國法律體系專家，由於經常前往中國，他不願透露姓名，但他表示，這是他第一次聽說楓橋模式在中國境外實施。

所羅門群島皇家警察部隊本月在聲明中表示，戰士一號（Fighter 1 ）基地的楓橋「基層治理」模式將收集人口數據，以加強安全保障。

聲明稱，中國警方已向居民介紹了人口管理、戶籍登記、社區繪圖以及指紋和掌紋採集等技術。聲明引述中國警官林嘉木（音譯）的話說：「『戰士一號』社區是首次嘗試，未來將擴展到全國更大的區域。」他解釋說，這項措施將加強安全。此舉已引發了人權方面的擔憂。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財