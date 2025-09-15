毛式恐怖！中國「鄉村監控模式」輸出到所羅門群島 學者驚罕見

中國已將鄉村監控模式輸出到南太平洋島國所羅門群島，中國警方正在那裡對人民試行指紋和資料收集。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國已將鄉村監控模式出口到南太平洋島國所羅門群島，中國警方正在那裡對人民試行指紋和資料收集，以遏制社會動盪，當地的官員和當地人已向路透證實。

中國的「楓橋」（Fengqiao）監測模式始於20世紀60年代毛澤東時代，旨在幫助社區動員起來反抗反動的「階級敵人」。中國國家主席習近平重新啟用此模式，以確保地方社區的穩定。

所羅門群島是北京的安全合作夥伴，所羅門群島警方在社群媒體上發布的圖片顯示，今年中國警方已走訪該國的幾個村莊，推廣「楓橋」理念，並透過玩遊戲讓孩子們熟悉監視無人機。

中國外交部尚未立即回應置評請求。中國駐斐濟太平洋事務特使也未回應置評請求。

澳洲國立大學中國研究中心主任本·希爾曼（Ben Hillman）表示，中國農村實施網格化管理，每個網格管理員負責「監控一戶一戶的家庭」。

希爾曼說，這對中國共產黨來說是一種「理想的治理模式」，因為「人們動員起來支持黨的議程，並相互監督，這樣社會衝突就可以在升級之前被扼殺在萌芽狀態。」他補充說：「這種模式在中國以外推廣並不常見，因為它的運作依賴於特定的社會和政治制度。」

另一位澳洲學者是中國法律體系專家，由於經常前往中國，他不願透露姓名，但他表示，這是他第一次聽說楓橋模式在中國境外實施。

所羅門群島皇家警察部隊本月在聲明中表示，戰士一號（Fighter 1 ）基地的楓橋「基層治理」模式將收集人口數據，以加強安全保障。

聲明稱，中國警方已向居民介紹了人口管理、戶籍登記、社區繪圖以及指紋和掌紋採集等技術。聲明引述中國警官林嘉木（音譯）的話說：「『戰士一號』社區是首次嘗試，未來將擴展到全國更大的區域。」他解釋說，這項措施將加強安全。此舉已引發了人權方面的擔憂。

