南韓改善工安下重手！年死3人就罰5％營業利潤 營建業恐撤照

2024年6月24日，位於南韓京畿道華城市的一家電池製造廠（隸屬於Aricell）發生火災事故，事故造成23人遇難。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》報導，南韓政府15日宣布將祭出重罰，以遏止頻傳的致命工安意外。南韓勞動部表示，將引進新的工業安全法規，未來若有企業在1年內發生超過3名勞工因工作場所事故死亡，最高將可被處以該公司營業利潤5%的罰款。

這項嚴厲的新規，是為回應今年六月上任的總統李在明對改善國內勞動安全的強力要求。數據顯示，去年南韓共有589人死於職業災害，其中將近一半發生在營建業。李在明已下令勞動部，必須制定更嚴格的規定，以懲罰造成勞工死亡的雇主。

勞動部長金永勳在一場簡報會上表示：「職業災害不僅傷害人民的生命，也損害企業的生產力，對國家經濟造成重大損失。」他強調，確保人們不在工作場所死亡，是政府的基本責任。

營建業屢犯最重可吊銷執照

除了高額罰款外，新法規也將矛頭指向工安問題最嚴重的營建業。勞動部在聲明中指出，未來對於那些因發生死亡事故而屢次遭勒令停工的營建公司，政府將修法授權得以吊銷其營業執照。金永勳表示，相關改革措施尚需國會修法通過。目前國會由李在明的自由派「共同民主黨」所控制。

劍指外包卸責陋習

金永勳特別指出，南韓工業意外之所以居高不下，原因之一是大企業普遍採用的轉包制度。他批評，許多大公司為了規避法律責任，習慣將危險的工作外包給下游承包商，從而造成安全監督上的漏洞。上個月，南韓國會已通過一項工會法修正案，旨在強化約聘工人的權利，使其可以直接與原始承包商進行協商，被視為改善勞動環境的相關配套措施。

