華航迎接全新787機隊 啟動下半年徵才計畫

華航啟動下半年徵才計畫，招募30名財會、工程師。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航今 （15） 日宣佈啟動 2025 年下半年聯合招募計畫，即日起開放多項職缺，延攬財會人員、模擬機維修助理工程師、特車員、工程專案室機電副工程師等，預計招募約30名專業人才。

華航指出，隨著全球旅運需求持續暢旺，中華航空積極拓展航網及引進新機，2026 年將迎接全新787機隊，因此啟動下半年徵才活動。

華航說，本次招募作業為期兩周，自 9 月 15 日至 9 月 29 日止，職缺涵蓋財會、維修工程與特種車輛駕駛技術等領域，報考資格依職務需求而定，錄取者將自 12 月中旬陸續報到。

華航說，本次招募「財會人員」負責客貨運預算編審、成本管控及油料採購業務等工作內容，培養具備跨國財會專業能力的人員；「模擬機維修助理工程師」則負責各型飛行模擬機、訓練器檢查與維護、維修技術研發、性能測試等工作；「特車員」為執行特種車輛、裝備檢查及進行航機拖曳等作業。工程專案室機電副工程師主要將負責規劃、執行大型專案工程之招標、履約、排程與驗收等作業。

