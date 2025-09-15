晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

接掌台電北西區營業處 徐進福提深化工安文化、穩定供電

2025/09/15 14:13

台電北西區新任營業處長徐進福（右），自卸任處長柴建業（左）手中接過印信，接棒領導。（台電北西區處提供）台電北西區新任營業處長徐進福（右），自卸任處長柴建業（左）手中接過印信，接棒領導。（台電北西區處提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕台灣電力公司北西區營業處長一職今早進行交接，原任處長柴建業調任工業安全衛生處處長，由原工安處處長徐進福接任，徐進福今自柴建業手中接過印信，接棒領導，徐進福說，他將以三大方向為基礎，深化工安文化，打造值得信賴的供電團隊，展現台電在服務效能與社會價值上的新風貌，成為社會肯定的典範。

　徐進福今致詞指出，他將在前任處長奠定的基礎上，與全體同仁攜手努力，聚焦三大方向，一是守分守規，堅守台電的職責，將安全視為首要目標；二是四安事安，以「工作安全、交通安全、行政安全、資通安全」為核心，營造可靠職場與供電環境；三是勞資和諧，持續維護勞資良好溝通合作並尋求共識，並以「工安零事故」為共同目標，凝聚團隊力量。

　柴建業表示，他感謝長官的提攜與工會的支持，也多虧全體同仁與承攬夥伴的努力、相挺，攜手完成多項重要任務，包含重要變電所設備汰換與改善工程、戮力支援南部區處搶修，展現高度使命感與「有事情做伙擔」的精神。

　專業總工程師黃銘宏擔任此次交接典禮監交人，他表示，柴建業在職期間重視同仁職業安全，以謙和開明的領導風格，帶領團隊展現卓越績效；徐進福於工安處任內表現亮眼，積極督導公司各單位落實工作安全，更協助公司榮獲勞動部「職安優良單位及人員」獎、「金安獎」公共工程類獎項、「經濟部職安楷模」及「衛福部績優健康職場」等多項殊榮，貢獻卓著。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財