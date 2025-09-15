接掌台電北西區營業處 徐進福提深化工安文化、穩定供電

台電北西區新任營業處長徐進福（右），自卸任處長柴建業（左）手中接過印信，接棒領導。（台電北西區處提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕台灣電力公司北西區營業處長一職今早進行交接，原任處長柴建業調任工業安全衛生處處長，由原工安處處長徐進福接任，徐進福今自柴建業手中接過印信，接棒領導，徐進福說，他將以三大方向為基礎，深化工安文化，打造值得信賴的供電團隊，展現台電在服務效能與社會價值上的新風貌，成為社會肯定的典範。

徐進福今致詞指出，他將在前任處長奠定的基礎上，與全體同仁攜手努力，聚焦三大方向，一是守分守規，堅守台電的職責，將安全視為首要目標；二是四安事安，以「工作安全、交通安全、行政安全、資通安全」為核心，營造可靠職場與供電環境；三是勞資和諧，持續維護勞資良好溝通合作並尋求共識，並以「工安零事故」為共同目標，凝聚團隊力量。

柴建業表示，他感謝長官的提攜與工會的支持，也多虧全體同仁與承攬夥伴的努力、相挺，攜手完成多項重要任務，包含重要變電所設備汰換與改善工程、戮力支援南部區處搶修，展現高度使命感與「有事情做伙擔」的精神。

專業總工程師黃銘宏擔任此次交接典禮監交人，他表示，柴建業在職期間重視同仁職業安全，以謙和開明的領導風格，帶領團隊展現卓越績效；徐進福於工安處任內表現亮眼，積極督導公司各單位落實工作安全，更協助公司榮獲勞動部「職安優良單位及人員」獎、「金安獎」公共工程類獎項、「經濟部職安楷模」及「衛福部績優健康職場」等多項殊榮，貢獻卓著。

