勞工傷病不該急辭職！勞保權益恐全失 這樣做才有保障

2025/09/15 13:50

不少勞工在因傷病無法繼續工作時，往往第一時間選擇主動辭職，但這樣的做法，可能讓勞工的勞保權益瞬間歸零。（示意圖，資料照）不少勞工在因傷病無法繼續工作時，往往第一時間選擇主動辭職，但這樣的做法，可能讓勞工的勞保權益瞬間歸零。（示意圖，資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少勞工在因傷病無法繼續工作時，往往第一時間選擇主動辭職，但這樣的做法，可能讓勞工的勞保權益瞬間歸零！勞工退保後到底會失去什麼？又該怎麼保住保障？本文整理關鍵重點讓你一次看懂。

案例說明：

勞工小華因病重無法繼續工作，為專心養病，他打電話向公司提出辭職。這樣的做法看似乾脆，但對小華來說，真的是最有利的選擇嗎？

對公司而言，小華主動辭職可免除資遣費的支出，並能直接辦理退保，幾乎毫無負擔；然而，對小華本人而言，這通電話卻可能造成重大損失。

勞保資格一旦中斷，損失3大權益

若小華辭職後，公司隨即辦理退保，小華勞保資格將立刻中斷。一旦勞保不再有效，未來若出現任何健康問題，小華將喪失以下3項核心保障：

●傷病給付

●失能給付

●死亡給付

換句話說，小華一通電話辭職，等同放棄所有保障。

因應方式

事實上，小華需要的並非薪水，而是勞保資格。依規定，勞工可先請病假、事假，或進一步申請「傷病留職停薪」，以保留勞保身分。勞工因傷病留職停薪最長可達1年，期間公司不得任意退保。

因此，若小華持續保有勞保資格，後續若被診斷為重大疾病、需長期治療，或因病失能、甚至身故，仍可依法請領勞保相關給付，保障不會消失。相反地，若一開始小華就辭職退保，以上權益將全部消失。

若必須離職，退保前先做這件事！

即便小華最終仍需離職，也還是有補救的關鍵動作。只要小華在「退保前」就醫並留下相關紀錄（例如健保就診紀錄、診斷書、病歷摘要等），即便離職後勞保中斷，仍可在「退保後1年內」憑病歷資料向勞保局申請傷病、失能或死亡給付。

但若小華在退保前完全沒有留下病歷紀錄，就無法證明健康問題發生於保險有效期間內，相關給付權益也將完全喪失。

為什麼勞工常常忽略這件事？

雖然勞保局在法規中有明確規定，但在實務宣導中，這些細節往往未被強調，導致許多勞工在不知情的情況下倉促辭職退保，錯失應有保障。

對多數勞工而言，勞保相關給付是維持生活保障的重要安全機制。一旦因誤解或疏忽而導致保險中斷，相關權益恐將無法回復，後果不容小覷。面對疾病或暫時喪失工作能力時，勞工應審慎評估，不宜倉促辭職，宜優先考慮請假或申請留職停薪，以維持保險資格的連續性。即使最後真的要離職，也務必在退保前就醫、留下病歷紀錄，才能在需要時申請應有的保障。記得保住勞保資格，就是保住未來的保障和尊嚴。

