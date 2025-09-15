工研院院士授證》忙碌的魏哲家出席 比副總統晚到

工研院院士授證，台積電總裁魏哲家出席。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院今在中興院區舉辦「52周年院慶暨第14屆工研院院士授證典禮-創新周開幕」，獲授證五位新科院士涵蓋半導體、工程營造及生醫醫療體系，包括台積電執行副總暨共同營運長米玉傑、前台積電資深副總也是甫退休的羅唯仁、中鼎集團總裁余俊彥、中醫大暨醫療體系董長蔡長海、台大醫療系管理發展中心主任暨台大醫學院小兒科特聘教授倪衍玄等，下午將由副總統蕭美琴授證：台積電董事長暨總裁魏哲家也親赴工硏院觀禮，為米玉傑、羅唯仁表達道賀之意，不過，忙碌的他，比副總統蕭美琴還晚到。

下午將近1點，經濟部長、也是前台積電董事龔明鑫率先抵達工硏院，工研院歷任及新科院士陸續到達，副總統約1點25分抵達，工硏院董事長吳政忠、院長劉文雄等人出面迎接，並先參觀科技特展，魏哲家到1點半過後到達，隨即加入參觀特展行列。

副總統蕭美琴出席工研院院士授證。（記者洪友芳攝）

