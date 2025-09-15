晴時多雲

桃園、台南兩處社宅招租 保留2成戶數給婚育家庭

2025/09/15 13:40

桃園「慈文安居」及台南市「新都安居A」兩處社宅招租的各房型租金列表。（國家住都中心提供）桃園「慈文安居」及台南市「新都安居A」兩處社宅招租的各房型租金列表。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕第二波中央社宅招租正式受理線上申請，此次釋出社宅為桃園市桃園區「慈文安居」及台南市東區「新都安居A」、合計909戶，預計保留2成戶數、約182戶當作婚育宅，提供新婚兩年內夫妻、育有學齡前兒童等家庭優先入住。

國家住都中心第二波招租的社宅中，「慈文安居」有288戶、包括套房、兩房以及三房等房型，其中套房每月租金含管理費最便宜為6220元，3房最便宜為1萬4340元，至於，「新都安居A」則有621戶、包括套房、兩房以及三房等房型，套房每月租金含管理費最便宜為4630元，3房最便宜每月租金為1萬1750元。

育兒家庭最長租期可達12年

國家住都中心表示，第二波釋出招租社宅配合內政部最新婚育宅政策，針對「新婚」或「育有學齡前幼兒」家庭，以申請日為準，申請人只要符合兩年內登記結婚、育有學齡前幼兒或領有孕婦健康手冊的婚育家庭，並檢附相關證明文件，經審查合格及中籤後，即可優先入住。此外，育兒家庭的社宅租期最長可達12年。

除保留2成婚育宅外，「慈文安居」則另外保留5%戶數，提供給警消人員申請，「新都安居A」則保留至少8%戶數供軍警人員優先申請。而此次受理申請截止日為10月14日止，且採24小時線上申請制，兩案預計明年1月9日抽籤，最快3月1日入住。

