第16家國銀 金管會同意凱基銀進駐高雄專區

金管會今（15）日宣布，同意凱基銀行進駐「高雄資產管理專區」試辦業務（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今（15）日宣布，同意凱基銀行進駐「高雄資產管理專區」試辦業務，並自其開辦日起試辦至2026年6月30日止。根據統計，金管會前已同意15家銀行進駐高雄專區試辦業務，加計本案，至今已同意16家銀行申請試辦業務。

凱基銀行前於2025年7月經金管會核准開辦高資產業務，本次申請進駐高雄專區試辦業務類型涵蓋保險融資、Lombard Lending及跨境金融服務等項目，並依金管會要求，就高雄專區營運據點之管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃，及落實顧客權益保護與申訴處理機制，確保各項業務在試辦期間符合法令並穩健運作。另外，金管會亦要求銀行指派專責人員負責督導相關業務，進一步強化自律管理能量。

請繼續往下閱讀...

截至目前為止，高雄專區已聚集國內多家公營、民營及外商銀行等多元金融機構，將逐步形成完善的資產管理生態體系。金管會將持續秉持風險控管與業務創新並重原則，定期檢視試辦成果，視其效益研議下一階段推動策略。

對此，金管會再次強調，推動地方資產管理專區的政策目標，除引導高資產業務與國內外資金投資臺灣核心產業鏈結外，更希冀透過地方資產管理專區試辦模式，建立與國際接軌之法規與產業生態環境，厚植臺灣資產管理產業之基礎，拓展國際競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法